Nájsť pediatra začína byť výzvou

Situácia v ambulantnom sektore sa zhoršuje. Od roku 2012 do roku 2017 ubudlo na Slovensku viac ako 1 100 ambulantných lekárov bez náhrady. Kritická situácia je pri pediatroch, všeobecných lekároch pre dospelých a internistoch. Upozornila na to Asociácia súkromných lekárov. Rezort zdravotníctva tvrdí, že chystá kroky, ktoré nedostatok lekárov zmiernia.

Najvýraznejší pokles zaznamenala asociácia pri pediatroch. Chýba ich viac ako 240. „Netýka sa to len východu Slovenska, nájsť detského lekára je už výzvou aj pre Bratislavu. Problémom je aj vysoký priemerný vek lekárov, po ktorých nemá kto prebrať ambulanciu,“ skonštatoval Marián Šóth, šéf súkromných lekárov.

Upozornil, že klesajúci trend v počte lekárov pokračuje. Priamo úmerne k tomu však rastie aj priemerný počet pacientov na deň. Kým lekár pre dospelých ošetril v roku 2 012 denne v priemere 40,3 pacienta, o päť rokov neskôr to bolo troch viac. Pediatri v roku 2017 ošetrovali v priemere 29,9 pacienta denne, čo je o dvoch viac ako pred piatimi rokmi. „Čakacie doby tak hrozia už aj u všeobecných lekárov,“ dodal Šóth. Situáciu nezlepšuje ani rezidentský program, teda podpora pre študentov medicíny, aby sa po štúdiu venovali všeobecnému lekárstvu a neodchádzali do zahraničia. Tento rok priniesol program otvorenie len štyroch ambulancií pre dospelých a troch pre deti.

Denník Pravda už dlhodobo upozorňuje na chýbajúcich ambulantných lekárov. Naposledy v polovici mája priniesol informáciu o neurológovi v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Aby sa pacienti k nemu dostali na vyšetrenie, čakajú na časenky zhruba od polnoci pred budovou nemocnice.

Ministerstvo zdravotníctva priznáva, že nedostatok lekárov je dlhoročnou otázkou. Tvrdí, že pracuje na viacerých krokoch, aby trend zmenilo. Jedným z nich je rezidentský program, pri ktorom upravili podmienky. „Pokiaľ ide o povinnosť pre absolventov rezidentského štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku päť rokov, po novom ju majú možnosť odpracovať aj na skrátený pracovný úväzok. Znížili sme tiež finančnú úhradu za porušenie podmienok,“ spresnila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu. Ďalším opatrením je zvýšenie počtu prijatých študentov na lekárske fakulty.

„Zámerom ministerstva je tiež presadzovať spôsob financovania ambulantných lekárov nielen za výkony, ale už aj za dosiahnuté výsledky. Chceme, aby boli motivovaní k tomu, aby manažovali pacientov, znižovali čakacie doby na vyšetrenia,“ naznačila hovorkyňa. Spolupracovať sa v tejto oblasti snažia so zdravotnými poisťovňami. Ako príklad uviedla štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. „Internistom, neurológom, endokrinológom, imunoalergológom a otorinolaringológom (ORL) ruší limity a uhradí im všetky výkony, ktoré vykážu do zdravotnej poisťovne. Ambulancie tak získajú viac peňazí,“ vysvetlila kroky VšZP Eliášová.

Zvýšiť počet lekárov pomôže aj zjednodušený vstup na pracovný trh odborníkov zo zahraničia. Lekári z Ukrajiny, ktorí sa uchádzali o prácu na Slovensku, v minulosti upozorňovali, že testy sú náročné a nezvládli by ich ani naši doktori.

Ministerstvo školstva tvrdí, že pri cudzincoch kvantita nepôjde na úkor kvality. Doplňujúcu skúšku pre zahraničných záujemcov o lekárske povolanie zjednodušiť ministerstvo neplánuje. Na to, aby uchádzači boli v testoch úspešnejší, plánuje zaviesť napríklad prípravné vzdelávacie semináre. Na poslednej doplňujúcej skúške pre povolanie lekár sa v marci zúčastnilo 43 účastníkov zo zahraničia, z toho úspešných bolo 26. Pre povolanie zubný lekár z ôsmich cudzincov uspel len jeden.

Lekári varujú, že kríza môže prísť onedlho. Priemerný vek pediatra je v súčasnosti 58,8 roka. „Keby teraz odišli všetci lekári v dôchodkovom veku, pol milióna detí zostane bez lekára,“ skonštatoval Martin Olej, pediater z okresu Krupina. Z tejto oblasti ročne odídu dvaja až traja detskí lekári práve pre vysoký vek. „Ide o enormný nárast povinností pre kolegov, ktorí si musia pacientov prerozdeliť, však ich nemôžete poslať preč,“ približuje Olej. Upozornil, že detskí lekári často len veľmi ťažko stíhajú plniť si všetky povinnosti. Obáva sa preto, že raz to môže ísť na úkor pacienta. Pediatrická ambulancia sa v priemere stará o 1 100 pacientov. Keď sa zruší, pacienti majú možnosť prihlásiť sa k inému lekárovi alebo zdravotné karty prevezme samospráva. „Dnes sú už na VÚC nie stovky, ale tisícky kariet,“ pripomenul Olej.

Pomôcť by podľa lekárov mohli vyššie investície do zdravotníctva či zjednodušenie vzdelávania špecialistov. Privítali by tiež zníženie administratívnej záťaže, ktorá ich oberá o čas, ktorý by mohli venovať pacientom.