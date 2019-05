Matovič nazval Bugára podvodníkom. Bugár posiela Matoviča k lekárovi

Poslanecké platy opäť rozdúchali vášne v parlamente. Padali obvinenia a nadávky. Najviac si skočili do vlasov Béla Bugár a Andrej Hrnčiar (obaja Most-Híd) so šéfom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom. Pred skončením májovej schôdze mal ešte parlament rokovať o Matovičovej novele zákona, ktorá by zrušila posledné zvýšenie platov poslancov. Ich príjmy by sa vrátili na pôvodnú sumu, a zvyšovali by sa postupne každý rok.