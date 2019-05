Koalícia hrá pri ústavných sudcoch hru s Kiskom, opozícia je bezzubá

Od februára sa poslanci snažia schváliť potrebný počet kandidátov na ústavných sudcov. Ani tento týždeň sa im to nepodarilo. Namiesto desiatich zvolili len štyroch. Prezident Andrej Kiska odmietol menovať ďalších sudcov, a žiada zvoliť potrebný počet. Výsledkom je stále neobsadený Ústavný súd. Kto nesie za tento stav zodpovednosť? Je to koalícia, ktorá má síce dostatočnú väčšinu, ale taktizuje voči Kiskovi? Prečo k zvoleniu nepomohla opozícia, tak ako to deklarovala? Dopláca ústavný súd na rozvadenú politickú scénu? Pozrite si video s komentátorom Pravdy Petrom Javůrkom.

VIDEO: Pozrite si vo videu, ako komentátor Pravdy Peter Javůrek popísal vzťahy medzi prezidentom Andrejom Kiskom, koalíciou a opozíciou v súvislosti s voľbou ústavných sudcov.