Plošným výrubom v národných parkoch musí odzvoniť, vyhlásil Sólymos

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR posilňuje ochranu národných parkov Slovenska, smeruje do hospodárskej a sociálnej rady a následne pred vládu. Nová legislatíva vyslovene zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk štátnych ochranárov dáva reálne právomoci spravovať národné parky. Štátna ochrana prírody SR zároveň historicky prvýkrát získa právo veta pri akomkoľvek zásahu do vzácnych lesných porastov.