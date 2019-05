Kiska a Čaputová sa začínajú vyhraňovať voči vláde

Najprv kauza ochrankárov, kde sa budúca prezidentka Zuzana Čaputová sťažovala na rezorte vnútra a teraz postup prezidenta Andreja Kisku a Čaputovej pri (ne)vymenovaní ústavných sudcov. Kiska a Čaputová začínajú čoraz viac kooperovať a vymedzovať sa voči vláde a koalícii. Inaugurácia Čaputovej bude 15. júna, následne chce Kiska oznámiť to, čo už oznámil - založenie vlastnej politickej strany. Politika dominovala v sledovanosti TV Pravda uplynulý týždeň. Okrem nej si v sumáre TOP 10 videí týždňa pozrite aj práce na budúcej križovatke diaľnic D1 a R7, povodne po lejakoch, tragédiu z Mosta SNP, požiar pri Poluse v Bratislave či dianie okolo hokejového šampionátu.

1.

Kauza ochrankári zašla po sťažnostiach politikov až na detektor lži.

***

2.

Koalícia hrá pri ústavných sudcoch hru s Kiskom, opozícia je bezzubá.

***

3.

Matovič nazval Bugára podvodníkom. Bugár posiela Matoviča k lekárovi.

***

4.

Maroš Šefčovič: Prezidentskú kampaň mi v Bruseli nikto nevyčíta, rieši sa to len doma. Slovenský eurokomisár, ktorý kandidoval v prezidentských voľbách, to povedal to v relácii TV Pravda Ide o pravdu s moderátorkou Zuzanou Martinákovou.

***

5.

Vzniká nová križovatka diaľnic D1 a R7 v Bratislave.

***

6.

Toky mohutnejú, v Devíne voda obmývala hradné múry. Po lejakoch prišli povodne najmä na severe Slovenska. Veľtok Dunaj kulminoval v Bratislave vo štvrtok.

***

7.

Tragédia v Bratislave. Dievča prežilo 95-metrový pád, ale do nemocnice sa dostalo v kritickom stave. Dievča vyskočilo z vyhliadky Mosta SNP samo, povedal svedok pre TV Pravda.

***

8.

Premiéra prvej hybridnej Škody Superb. Česi svetu predstavili auto v Bratislave!

***

9.

Vzácny žeriav sa narodil v mokradi na západnom Slovensku.

***

10.

Hecl: Šatan s Ramsaym naštartovali generačnú výmenu. Mali by pokračovať.

***