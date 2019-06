Čudné pozemkové prevody poslankyne Macháčkovej

VIDEO: Ide o lukratívny pozemok v Prievidzi, ktorý vlastní primátorka a parlamentná poslankyňa Katarína Macháčková (Spolu). S jeho čudnými prevodmi sa začalo v roku 2006, v pondelok bude mestské zastupiteľstvo rozhodovať, či zneužila svoje verejné postavenie. Viac sa dozviete vo videu.

O pokute sa má rokovať v mestskom zastupiteľstve v pondelok. Rozhodla o tom tamojšia komisia na ochranu verejného záujmu, ktorej väčšina je presvedčená, že Macháčková porušila ústavný zákon. Návrh predložil Miroslav Žiak (SaS).

Zápletka prípadu siaha ešte do roku 2006. Vtedy ako poslankyňa prievidzského parlamentu mala záujem o mestské pozemky v širšom centre, išlo zhruba o tritisíc štvorcových metrov. „Ako poslankyňa ich nemohla získať za výhodnú cenu, muselo to ísť do verejnej súťaže. Do nej sa prihlásilo niekoľko ľudí,“ vysvetlil Žiak. Vyvolávacia cena predstavovala približne 160 slovenských korún za štvorcový meter a mohla sa vyštverať ešte vyššie. „Od predaja pozemkov sa odstúpilo, no o dva mesiace schválili v zastupiteľstve ich predaj Milanovi Simušiakovi, ktorému je kmotrou, a Helene Ondruškovej. Macháčková tiež hlasovala za. Cena bola určená na 82 korún za štvorcový meter,“ pokračoval Žiak.

Zmluvy pre nových vlastníkov robila právna kancelária Macháčkovej. Nechýbalo v nich predkupné právo, ak by chceli pozemky predať, mali ich najskôr ponúknuť mestu. Netrvalo však dlho a noví majitelia žiadali mesto o zrušenie predkupného práva. Zdôvodnili to vybavovaním hypotekárneho úveru, ktorý by s takýmto bremenom nedostali. Za vtedy hlasovala aj poslankyňa Macháčková a žiadosť prešla. Hneď nato sa rozhodli pozemky predať. Obidve strany znovu právne zastupovala súčasná primátorka, pričom nehnuteľnosti kúpil Jozef Kobela. „Jej poslanecký kolega z rokov 2006 až 2010, ktorý je v súčasnosti zamestnancom mesta,“ objasnil Žiak.

Dom primátorky Kataríny Macháčkovej stojí v lukratívnej zóne na bývalom mestskom pozemku. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Časom sa z mestskej poslankyne stala primátorka. Kobela predal časť pozemkov za takmer 48-tisíc eur, pričom za štvorcový meter si účtoval 51,76 eura. Na porovnanie – jeho stál predtým jeden „štvorec“ len 2,73 eura. „V roku 2015 previedol pán Kobela svoj zostávajúci pozemok na Barboru Kútnu, teda na dcéru primátorky. Oficiálne zaplatila za pozemok okolo 60-tisíc eur a za rozostavaný dom 29-tisíc,“ povedal Žiak.

Celé to vraj vyvrcholilo v roku 2016, keď si Macháčková s dcérou vymenili nehnuteľnosti v rámci zámennej zmluvy. Podľa nej manželia Macháčkovci doplatia 50-tisíc eur v ročných splátkach po 5-tisíc. „Primátorka vlastne dala dcére svoj byt a ona jej zase nový dom,“ povedal Žiak ukazujúc dokumenty, ktoré potvrdzujú jeho slová. Je presvedčený, že odporučenie potrestať primátorku pokutou v zastupiteľstve, v ktorom má väčšinu, neprejde. „Mám skôr obavu, že ako kritik budem pokutovaný ja za vykonštruovaný podnet na moju osobu,“ uzavrel.

Macháčkovú sme chceli osloviť na mestskom úrade, v piatok však bola na rokovaní parlamentu. Náš hovor na mobilný telefón zrušila. Hovorca prievidzskej radnice Michala Ďureje uviedol, že podľa primátorky väčšina členov komisie vytvára v mestskom zastupiteľstve opozíciu voči nej. „Keďže uznesenie komisie bolo prijaté bez náležitého odôvodnenia, považuje jej konanie za spolitizované a účelové,“ hovorí Ďureje. Primátorka vraj trvá na tom, že v roku 2006 neporušila ústavný zákon. „O prevode pozemkov z vlastníctva mesta nerozhodla sama, ale hlasovala ako poslankyňa zastupiteľstva,“ dodal hovorca.

V poriadku je podľa nej aj to, že sa k mestskému pozemku dostali ľudia, ktorí sú s ňou prepojení. „Vlastníčkou pozemku sa stala po desiatich rokoch, a to v poradí ako štvrtá majiteľka od jeho prevodu z vlastníctva mesta. Pri určovaní ceny, za ktoré Katarína Macháčková nadobudla pozemky v roku 2016, sa vychádzalo zo znaleckého posudku určujúceho ich hodnotu na 58,24 eura za štvorcový meter a nie za 2,73 eura, za ktorú ich predávalo mesto v roku 2006,“ reagoval Ďureje.