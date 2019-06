SaS: Cez pripravovanú vyhlášku ÚRSO môže dôjsť k biomasakru v lesoch

Do návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (ÚRSO) sa cez pripomienky môžu dostať požiadavky rezortu hospodárstva a lobistov, ktoré by spáchali 'biomasaker' na slovenských lesoch. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli poslanci opozičnej SaS Anna Zemanová a Karol Galek.