Premiér Pellegrini má v pláne počas leta navštíviť jednotlivé letiská

Letisko vo Svidníku, ako aj ďalšie letiská na Slovensku si podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer) zaslúžia zvýšenú pozornosť v podobe špeciálneho dotačného mechanizmu. Tým by bol zabezpečený ich rozvoj, aby lákali letcov a turistov, ktorí by tam mohli so svojimi lietadlami pristávať. Povedal to v utorok (25.6.) v Stropkove, kde sa konalo výjazdové rokovanie vlády. Premiér na východ Slovenska priletel helikoptérou a využil letisko vo Svidníku.