Kiska: Nie je žiadny dôvod, aby sa úprava politickej súťaže menila na poslednú chvíľu

Nie je žiadny dôvod, aby sa úprava politickej súťaže menila na poslednú chvíľu. Uvádza sa to v reakcii bývalého prezidenta a zakladateľa politickej strany Za ľudí Andreja Kisku na koaličný návrh novely zákona o volebnej kampani a zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Vládna koalícia sa podľa Kisku na poslednú chvíľu snaží zmeniť pravidlá predvolebnej kampane, a to tak, aby obmedzila nové politické strany. Navyše to podľa neho robí bez odbornej diskusie. „Praktiky, ktoré používa vládna koalícia na čele so Smerom, sú rovnaké, ako používal Vladimír Mečiar pred voľbami v roku 1998,“ dodal Kiska v stanovisku, ktoré poslal Roman Krpelan.

Návrh poslancov koaličných strán SNS, Most-Híd a Smer na novelu zákona o volebnej kampani a zákona o politických stranách a politických hnutiach reaguje na poznatky z aplikácie pravidiel vedenia volebnej kampane vo voľbách vykonaných po nadobudnutí účinnosti zákona o volebnej kampani z roku 2014.

„Cieľom tejto právnej úpravy je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti, nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Podľa predkladateľov sa inštitút tretích strán minul účinku a neplní tie ciele a úlohy, pre ktoré bol do slovenského právneho poriadku zriadený. Podľa návrhu všetky politické strany budú môcť minúť na kampaň najviac tri milióny eur. Politické strany a politické hnutia majú okrem iného aj iné obmedzenia možností financovania, zavádzajú sa napríklad maximálne členské príspevky, ich financovanie je právne regulované tak, aby zodpovedalo ich osobitému spoločenskému postaveniu a osobitnej účasti vo volebnom procese.