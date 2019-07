V balení lieku na srdce môžu byť pomiešané tabletky

Lekárne od konca minulého týždňa začali so sťahovaním šarže s číslom 2230N0518. „Dôvodom stiahnutia danej šarže z trhu je podozrenie na výskyt tabliet Egilok 50 mg v balení lieku Egilok 25 mg,“ uviedla Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Ide o výrobok so 100 kusmi tabletiek v hnedej sklenej liekovke. V obehu môžu byť také liekovky, ktoré obsahujú zmiešané tabletky s dávkou 25 mg aj 50 mg účinnej látky, alebo sú v nej len silnejšie tabletky.

Ústav vyzýva pacientov, aby si lieky skontrolovali. Oba druhy tabletiek sú od seba odlíšiteľné voľným okom. Tableta s 25 mg účinnej látky má na jednej strane dve čiary, ktoré ju delia na štvrtiny a na druhej písmeno „E“ s číslom „435“. Tá 50-miligramová má na jednej strane poliacu čiaru a na druhej písmeno „E“ s číslom „434“.

„Ak sa v balení vyskytujú len tablety s poliacou čiarou, rozdeľte napríklad nožíkom tabletu na polovicu a užívajte len polovicu tablety namiesto celej. Kvalita tabliet je v poriadku. Je potrebné, aby ste neprekračovali množstvo lieku predpísaného lekárom,“ odporúča Jurkemíková tým pacientom, ktorí sú nastavení na nižšie dávky. Podľa nej je dôležité neprerušovať liečbu.

Balenie s problémovou šaržou by mali pacienti vrátiť do lekárne, kde im ho automaticky vymenia za to správne. Vrátiť je možné aj otvorenú škatuľku, z ktorej chorí už lieky užili. Dostupnosť egiloku nie je ohrozená, keďže na trhu sú jeho iné šarže, ktoré sú v poriadku.

Egilok, ktorý obsahuje liečivo metoprolol, patrí do skupiny betablokátorov. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku a na odstránenie alebo prevenciu bolesti v hrudníku spôsobenej anginou pectoris, teda opakovanou tlakovou alebo pálivou bolesťou za hrudnou kosťou.

Predpisovaný je aj pri liečbe porúch srdcového rytmu, udržiavacej liečbe v stavoch po infarkte myokardu a na predchádzanie záchvatom migrény.

Podľa kardiológa Vladimíra Ťažkého z Fakultnej nemocnice Trnava sa po užití vyššej dávky netreba obávať závažných zdravotných komplikácií. „Pacientom, ktorí berú 25 mg, môže mierne klesnúť tlak, prípadne trošku poklesnúť pulz, ale užitie 50 mg nebude pre nich nič ohrozujúce,“ povedal kardiológ.

Vysvetlil, že štandardná dávka je 50 mg dvakrát denne, predpísanú ju má asi 90 percent pacientov, ktorí sú na tento liek nastavení. U niekoho to môže byť až 100 mg dvakrát denne. „Polovičná dávka sa využíva najmä v prípadoch, keď lekár cielene hľadá pre pacienta nižšiu silu. Slabšie balenie sa predpisuje málo,“ objasnil Vladimír Ťažký.

Peter Sedláček, PR manažér siete lekární Dr. Max, doplnil, že Egilok 25 mg v sieti ich lekární patrí medzi menej často expedované lieky obsahujúce metoprolol. Podozrivú šaržu č. 2230N0518 už stiahli. Podľa Sedláčka z nej mali na skladoch do 20 kusov. Dodal, že situáciu sieť rieši s výrobcom.