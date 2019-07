Fico spochybnil žalobu Esetu na Blahu: O prepojení na americkú CIA hovoria Rusi

Strana Smer stojí za svojím poslancom Ľubošom Blahom, na ktorého podala žalobu softvérová firma Eset. Tvrdí to predseda Smeru Robert Fico, ktorý nevylúčil ani konkrétnu pomoc pre Blahu. "Ak bude potrebovať podporu zo strany Smeru aj z hľadiska právnej podpory, tak ju dostane," odpovedal Fico na otázky denníka Pravda.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda ako Fico dnes zareagoval na žalobu Esetu na Blahu. Vo videu Fico vysvetľuje aj to, akú úlohu v kauze o údajnom prepojení na americkú tajnú službu CIA zohráva Ruská federácia. Vo videu je aj postoj samotnej firmy Eset k celej záležitosti.

Eset chce žalobou brániť meno firmy. Reaguje tým na Blahove vyjadrenia na jeho adresu. Začiatkom mája spoločnosť poslala poslancovi predžalobnú výzvu. Blaha na svojom facebookovom profile označoval majiteľov Esetu za oligarchov, ktorí vlastnia médiá a platia viacerých politikov. O spoločnosti nakrútil sériu videí. V nich tvrdí aj to, že Eset je napojený na americkú tajnú službu CIA.

"Vy už nie ste obyčajná firma, už nie ste len partia ajtíčkarov. Financujete liberálne médiá, liberálnych politikov a liberálne mimovládky, a to znamená, že ste osoby vo verejnom záujme. My vás môžeme kritizovať, o tom je sloboda slova, o tom je demokracia,“ povedal o Esete v jednom z videí Blaha po marcových prezidentských voľbách.

Spoločnosť v stanovisku pre Pravdu potvrdila, že na Blahu podala žalobu. Tá podľa PR manažéra Petra Blažečku súvisí s poslancovými nepravdivými a nepodloženými výrokmi na adresu firmy počas uplynulých mesiacov.

„Ide o štandardný právny postup, ktorý sme podnikli s cieľom ochrániť dobré meno spoločnosti Eset,“ doplnil Blažečka. Obvinenia zo spolupráce s americkou ústrednou spravodajskou službou CIA sa podľa neho nezakladajú na pravde. "V tomto prípade však chceme zdôrazniť, že CIA nie je a ani nebola zákazníkom spoločnosti Eset a nemá s ňou uzatvorenú ani žiadnu inú formu spolupráce,“ zdôraznil Blažečka.

Ak chce Eset podať na niekoho žalobu, mal by ju podľa Fica podať na Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie. „My dnes veríme hocičomu, čo napíše Ministerstvo zahraničných vecí USA. Hocijaký drbko z lesa, prepáčte za výraz, z tretieho sektora niečo povie, objaví sa to v správe od USA a berie sa to ako hotová vec. Pokiaľ viem, Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie nespolupracuje s tretím sektorom na Slovensku a v správe ministerstva sa objavila informácia, že Eset je napojený na CIA,“ reagoval Fico.

Blaha ešte v nedeľu veril, že by Eset neútočil na slobodu slova. „Budem sa samozrejme brániť a ešte hlasnejšie poukazovať na to, ako firma, resp. jeho vlastníci, zneužívajú svoju ekonomickú moc na podporu liberálnych politikov a médií,“ napísal Blaha v nedeľnom statuse na sociálnej sieti.

Eset je celosvetovo pôsobiaca slovenská IT firma, ktorá vznikla v roku 1992. Jej sídlom je Bratislava, zaoberá sa hlavne bezpečnostnými systémami, antivírovou ochranou.

Jeden z jej spolumajiteľov Anton Zajac plánuje podporiť politickú stranu exprezidenta Andreja Kisku. Zajac bol tiež v novembri 2016 jedným z prvej trojice podporovateľov občianskeho združenia Progresívne Slovensko, ktoré sa zmenilo na politickú stranu. Ďalší z vlastníkov Miroslav Trnka podporil vo vlaňajších komunálnych voľbách súčasného bratislavského primátora Matúša Valla.

Pred štyrmi rokmi všetci šiesti spolumajitelia Esetu vstúpili do Denníka N. Za 1,2 milióna eur získali v akciovke väčšinový podiel – 51 percent. Vtedy zdôrazňovali, že investícia nie je projektom firmy Eset, ale osobnou aktivitou vlastníkov.