Čaputová: Meradlom kvality spoločnosti je miera reakcie občianskej spoločnosti

Meradlom toho, aká je spoločnosť kvalitná, je reakcia občianskej spoločnosti na to, čo sa v krajine deje. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá to uviedla v diskusii na 23. ročníku festivalu Pohoda. "Viem, že máme množstvo problémov, ale som hrdá na túto krajinu," zdôraznila hneď na úvod. Svoje zvolenie do funkcie považuje za vyjadrenie spoločnosti, ktorá sa takto dovoláva túžby po zmene.

„Nie je to o mne, ale o túžbe po zmene. Je to silný záväzok a vnímam to ako objednávku po nej,“ komentovala s tým, že to, čo je iné, je miera zodpovednosti, ktorú teraz má. Podľa slov prezidentky SR sa zlé a nepríjemné veci dejú v každej krajine, bez ohľadu na to, akú majú vyvinutú mieru demokracie. Dôležité je však to, ako a s akou mierou slušnosti a pokoja na tieto udalosti spoločnosť reaguje.

„Buďme pozorní, buďme bdelí k ľuďom okolo seba, ale aj k sebe samému. Kam nás to ťahá, kam nás to láka a čo nás motivuje. Buďme veľmi pozorní ku svojmu okoliu, aj k tomu, čo nás zvádza. Buďme optimistickí k tomu, že veci majú šancu sa zmeniť k lepšiemu. Ak to nevzdáme, tak práve našim pričinením môžu byť lepšie. Prevezmime zodpovednosť za seba a za svoje životy a za našu krajinu,“ vyzvala.

Na otázku, či si myslí, že z pozície prezidentky môže veci v krajine ovplyvniť, odpovedala, že ak by tomu neverila, tak by do kandidatúry nešla. Ambíciou prezidentky je presadiť zmeny, ktoré sa týkajú justície. „Môžem byť silným hlasom pre to, aby som tejto zmene pomohla,“ prízvukovala.

Zhodnotila tiež svoj nástup na post. Podľa Čaputovej to majú ženy v politike ťažšie, lebo je na ne vyvíjaný vyšší nátlak, čo sa týka ich fyzického prejavu. Komentovala aj stretnutia, ktoré doposiaľ stihla v pozícii prezidentky absolvovať. „Chodím iba na miesta a robím iba kroky, s ktorými som v súlade. Keď niekde som, snažím sa byť v tej chvíli naplno prítomná. Vôbec to neuberá na mojej autenticite,“ zdôraznila.

Komentovala aj stretnutia v zahraničí, ktoré absolvovala v Českej republike s prezidentom Milošom Zemanom, v Belgicku s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom i s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Návštevu Bruselu hodnotí ako „veľmi príjemné stretnutie“ a „nie iba zdvorilostné zoznámenie sa“. Juncker prechováva podľa jej slov veľkú priazeň k Slovensku, obzvlášť v rámci krajín V4. Komentovala aj stretnutie s Orbánom, ktoré sa podľa jej slov nieslo „vo veľmi korektnom duchu“.

Festival Pohoda má prezidentka Čaputová podľa jej vyjadrenia „veľmi rada“. Páči sa jej atmosféra, hudba aj diskusie. Prezradila tiež, že ako prezidentke sa jej podarilo mať už jeden víkend voľný a počas leta sa chystá aj na niekoľkodňovú dovolenku.