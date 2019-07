Naši europoslanci podporia Leyenovú

Ursula von der Leyenová pred hlasovaním v europarlamente predstaví svoje vízie na nasledujúcich päť rokov, čaká ju diskusia s europoslancami. „Z jej programu sa mi páčilo, že dáva dôraz najmä na témy ako zabezpečenie bývania, kde sme svedkami enormného nárastu nájomného, naprieč EÚ. Apeluje na zdravotnú starostlivosť pre deti už od narodenia, čo nie je automatické v každej krajine, a veľkú časť chce venovať aj klimatickým zmenám a udržateľnému rozvoju,“ vysvetlila dôvod jej podpory europoslankyňa Monika Beňová (Smer). Leyenovú považuje za skúsenú političku v oblasti exekutívy a pripomína, že komisia je najmä o vykonávaní exekutívnej činnosti.

Naklonený hlasovať za túto kandidátku je aj europoslanec Miroslav Číž (Smer). Pozdáva sa mu najmä jej euroroyalistické smerovanie. „V minulosti vyhlásila, že už sa nebude vracať k migračným kvótam, čo mi naznačuje, že bude mať tendenciu neotvárať nové problémy a staré držať v horúcom stave, práve naopak, bude mať snahu ich riešiť a hľadať iné nástroje,“ zhodnotil Číž.

Ak Leyenová uspeje, Európska ľudová strana ako najsilnejší klub v EP dostane najdôležitejší post. Svoj hlas jej plánuje dať aj europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Považuje ju za skúsenú političku, ktorá má prehľad vo viacerých oblastiach európskej politiky. „Bola ministerkou všetkých vlád nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, naviac je otvorená novým názorom a od svojej nominácie chodí pravidelne do Európskeho parlamentu a snaží sa získať dôveru europoslancov,“ priblížil Štefanec. Hlasovať za Leyenovú je pripravený podľa informácií Pravdy aj Peter Pollák (OĽaNO), Michal Šimečka, Vladimír Bilčík či Michal Wiezik (koalícia PS/Spolu).

Na to, aby sa Leyenová stala predsedníčkou komisie, potrebuje, aby za ňu hlasovala absolútna väčšina poslancov (polovica + 1) zo 751 všetkých poslancov. Podľa Zuzany Gabrižovej, šéfredaktorky informačného portálu o dianí v EÚ EurActiv.sk pôjde o tesnú voľbu, víťazstvo Leyenovej nie je úplne isté. „Výsledok môžu ovplyvniť dohody a rokovania na poslednú chvíľu, ktoré sa vedú aj v priebehu pondelka,“ upozornila Gabrižová. Podporiť by ju mala Európska ľudová strana, sociálni demokrati a tiež liberáli z frakcie Obnovme Európu. Jasné nie dostane kandidátka od Skupiny Zelených.

„Voľba je to tajná, takže sa nedá úplne spoliehať na stranícku disciplínu a na druhej strane to môže znamenať, že ju podporia aj antieurópske politické sily v európskom parlamente, čo môže byť neskôr problematické,“ skonštatovala odborníčka. V prospech Leyenovej hrá, že nikto nebude chcieť ísť do medziinštituci­onálneho sporu. Ten by podľa Gabrižovej určite nastal, keby kandidátku parlament odmietol. „Bolo by to niečo, čo by sa riešilo celé leto, musela by sa na august zvolať nová Európska rada a hľadanie nového mena by bolo rovnako problematické,“ zhrnula Gabrižová.

Ak poslanci von der Leyenovú odobria, nahradí súčasného šéfa EK Jeana-Clauda Junckera a bude mať niekoľko týždňov na to, aby pracovala na zložení novej komisie. Tej súčasnej sa končí mandát v októbri. Leyenová sa stala až treťou možnosťou, keď sa prezidenti členských štátov EÚ nedokázali dohodnúť na Nemcovi Manfredovi Weberovi (Európska ľudová strana) ani holandskom socialistovi Fransovi Timmermansovi. Ten sa nepozdával najmä krajinám V4. Ani Leyenovej nominácia na túto pozíciu však nebola prijatá s veľkým nadšením. Najviac kritiky si vyslúžila od vlastných – nemeckých socialistov. Tí zdôrazňovali, že kandidátka má za sebou viacero prešľapov a situácia v armáde sa po jej príchode na ministerstvo výrazne zhoršila.