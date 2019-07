Treba hľadať riešenia pre dôstojný život párov rovnakého pohlavia, vyjadrila sa Patakyová

Ombudsmanka to uviedla vo videu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom vysvetľuje svoje rozhodnutie prijať pozvanie na podujatie Dúhový Pride. „Prídem na Pride aj tento rok, pretože si myslím, že dnes už nie je na mieste otázka či, ale ako konkrétne budeme hľadať právne riešenia pre dôstojný život párov rovnakého pohlavia,“ konštatovala vo videu Patakyová, v ktorom spolu vystupuje s mladými ľuďmi z LGBTI komunity. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv. Deviaty ročník festivalu Dúhový Pride Bratislava sa uskutoční v sobotu 20. júla

Ako ombudsmanka ďalej podotkla, je najvyšší čas na to, aby sme našli spôsob, ako zabezpečiť ochranu práv párov rovnakého pohlavia. Vychádza pritom zo skutočnosti, že slobodu a rovnosť v dôstojnosti i právach pre všetkých garantuje ústava. Zároveň sa opiera o medzinárodný štandard, podľa ktorého pod ochranu práva na súkromie a rodinný život patrí aj rešpektovanie práv ľudí s homosexuálnou orientáciou. Podľa jej názoru by sme ako spoločnosť uznávajúca základné hodnoty a princípy demokracie mali rešpektovať právo na súkromie a rodinný život tak z právneho, ako aj z ľudského hľadiska, a to skutočne pre všetkých – aj páry ľudí rovnakého pohlavia. „Som presvedčená, že bez tohto základného rešpektu nevieme na Slovensku zabezpečiť, aby mohli tieto páry ruka v ruke zatvoriť dvere svojho bytu a vyjsť na slnko, ktoré je tu pre všetkých,“ uvádza verejná ochrankyňa práv vo videu.

Patakyová vystúpi tento rok na Dúhovom Pride už po tretíkrát. Vzhľadom na to, že tak ako minulý rok, ani teraz nezaznamenala v problematike významný posun, pozvanie osobne sa zúčastniť podujatia prijala. Okrem toho taktiež vyjadrí solidaritu aj symbolicky, a to zavesením dúhovej vlajky z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv.

Prezidentka na Pride, ani na pochod Hrdí za rodinu nepríde

Prezidentka Zuzana Čaputová sa osobne nezúčastní ani na Dúhovom Pride, ani na pochode Hrdí za rodinu. Pre agentúru SITA to uviedol jej hovorca Martin Strižinec. „Pani prezidentka však rešpektuje snahu všetkých komunít a menšín angažovať sa a aktívne upozorňovať na svoje práva a uplatňovať svoju slobodu prejavu,“ dodal Strižinec.

Festival, ktorý organizuje občianske združenie Dúhový Pride Bratislava odštartuje v sobotu o 15:00 na Hviezdoslavovom námestí. Pride je podujatie nadväzujúce na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Tohto roku organizátori vyzvú slovenských politikov, aby prestali zneužívať tému práv LGBT ľudí v predvolebných kampaniach, hľadali riešenia problémov, ktoré ľudí naozaj trápia a prijali konečne legislatívu pre páry rovnakého pohlavia a ich rodiny.