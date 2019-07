Patakyová: Pride podporujem, lebo musím

Počas týždňa, ktorý predchádzal Dúhovému Pridu, sa otázka práv LGBT menšiny stala témou aj medzi politikmi. Delili sa podľa toho, či pôjdu na Pride, alebo na pochod Hrdí na rodinu. Odhadujete, že táto otázka sa opäť otvorí pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami?

Pevne verím, že ak bude rezonovať, bude to v tom zmysle, že sa budú hľadať konkrétne riešenia na to, ako nájsť vybalansovaný pomer medzi ochranou tradičnej rodiny a inými formami rodiny, ktoré takisto v spoločnosti existujú. Verím, že diskusia nebude viesť k tomu, aby sa záujmy našich ľudí stavali proti sebe, aby sa zvyšovala nervozita v spoločnosti, pretože to nie je na prospech nikoho z nás.

Dúhový Pride podporujete každoročne už od vášho nástupu do funkcie. Zaznamenali ste odvtedy nejaký posun vo vnímaní témy práv LGBT menšiny medzi ľuďmi?

Podporujem Dúhový Pride, lebo to vnímam tak, že ho podporovať musím. Je to moja povinnosť, aby som upozornila, že tu máme ľudí, páry, ktoré z právneho hľadiska nevidíme. Vo vzťahu k nim porušujeme ústavu, porušujeme medzinárodný štandard, ktorý v takej spoločenskej realite, aká je na Slovensku, by mal byť dodržiavaný. To je dôvod, prečo považujem za svoju povinnosť upozorniť na to prostredníctvom svojho vystúpenia na Pride. To, že som tu opätovne, naznačuje, že sa v tejto veci neposúvame dopredu a že sme nezačali seriózne riešiť otázku, ako vyriešiť tieto vzťahy. Možno sme ešte stále v zajatí otázky, či sa máme týmto vzťahom venovať, čo, samozrejme, vie ľuďom ubližovať.

V rovnakom čase ako Dúhový Pride sa v Bratislave konal aj pochod Hrdí na rodinu. Tieto podujatia sú často vnímané ako protichodné. Chápete ich tak aj vy?

Rozhodne ich nevnímam ako protichodné, veď ľudia s odlišnou sexuálnou orientáciou sa tiež narodili do rodiny a je dôležité, aby ich najbližší ľudia, rodičia, uznali, že sú iní, že majú odlišnú orientáciu, aby ich vedeli akceptovať a rešpektovať a vedeli im dopriať právo na osobné šťastie. Pre každého človeka je dôležité, keď má podporu svojho najužšieho kruhu rodiny. Práve preto to nevnímam ako niečo, čo si vzájomne odporuje. Ak ide o to, že rodina má nedostatočnú ochranu, tak musím povedať, že z pozície verejného ochrancu práv nedostatočnú ochranu neidentifikujem. Vo veciach konkrétnej materiálnej podpory rodiny má štát veľkú mieru diskrécie, ktorá závisí od ekonomických možností. Jednak som na ten pochod nedostala pozvanie a jednak ani neidentifikujem porušenie práv tak, aby som sa s tým mohla ako verejný ochranca práv tohto podujatia zúčastniť.

Krátko nato ako vyše 30 veľvyslancov na Slovensku podporilo Dúhový Pride, ich predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vyzval, aby podporili aj Hrdí na rodinu. Je takáto výzva legitímna?

To práve súvisí s tým, že pri pároch s osobami rovnakého pohlavia identifikujeme porušovanie ich práv. Ale porušovanie práv rodiny nie je možné takýmto spôsobom identifikovať. A preto sa domnievam, že tu dochádza k nedorozumeniu v tom, na čo upozorňujú ambasády a na čo upozorňujem ja svojím vystúpením na Pride.