Kiskovi ubližujú kauzy. Šípia už jeho voliči vážnosť škandálov?

Smer má tvrdé voličské jadro, ktoré chýba stranám ako PS, Spolu a novej strane Andreja Kisku Za ľudí. Rozhodne to budúcoročné voľby? Aj k tomu sa v relácii TV Pravda Ide o pravdu vyjadril politický analytik Ján Baránek. Upozornil, že keď Kisku kritizoval Robert Fico, jeho voliči to brali s rezervou. Teraz keď sa do kritiky Kisku pustili aj Igor Matovič či Richard Sulík už podľa Baránka voliči môžu šípiť, že asi na Kiskových kauzách niečo bude. Politika bola uplynulý týždeň v hľadáčiku divákov TV Pravda. Pozrite si TOP 10 videí TV Pravda uplynulého týždňa v pravidelnom prehľade.