Po horúčavách sa k nám valia búrky

Končiaci sa týždeň možno hodnotiť ako horúci, na juhozápadnom a západnom Slovensku teplomer ukazoval aj vyše 35 stupňov. Vo štvrtok v Kráľovej pri Senci namerali 35,6, v Slovenskom Grobe 35,5 a na bratislavskej Kolibe 34,7 stupňa. Vo východnej časti krajiny však nebolo až tak horúco, hoci na niektorých miestach mali tiež tropické teploty. Vo štvrtok v Trebišove mali presne 30 a v Čaklove v okrese Vranov nad Topľou 30,5 stupňa.

Pozrite si videopredpoveď počasia TV Pravda s meteorológom Danielom Cibulom na víkend s výhľadom na ďalšie dni.

Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave upozorňuje, že horúco bolo aj v takých lokalitách, ktoré vnímame ako chladnejšie. Ako príklad uvádza Dolný Hričov, kde na letisku mali vo štvrtok 31,9 stupňa.

Horúčavy zmierňovali pomerne chladné noci, v Oravskej Lesnej zo štvrtka na piatok zaznamenali v úrovni dva metre nad zemským povrchom teplotu nižšiu ako desať stupňov. „Je to podmienené tým, že je sucho a pri vyjasnení, pri malej oblačnosti, sa môže vzduch ochladzovať,“ objasnil Faško. Opakom však bola Bratislava, kde boli dve tropické noci po sebe.

Podľa klimatológa sa zopakovala situácia z júna. Hlavný prúd horúceho vzduchu opäť smeroval do západnej Európy a Slovensko sa ocitlo na jeho okraji. Vo štvrtok padali rekordy maximálnej dennej teploty vo Francúzsku, v Holandsku, Belgicku či Nemecku a presahovali magické štyridsiatky. „Buďme radi, že na nás nedosiahli,“ dodal.

Teplo až horúco bude aj v najbližších dňoch, horúčavy sa budú cez víkend presadzovať aj na východnom Slovensku. „Ale cez víkend budú búrky, myslím si, že budú v niektorých prípadoch dosť nebezpečné. Obozretní by sme mali byť v najbližších dvoch až troch dňoch,“ varuje Faško. Podľa neho nebudú také hrozivé ako v oblasti Stredozemného a Jadranského mora, teda vo Francúzsku, v Taliansku, Chorvátsku či Slovinsku. „Tam zažijú búrlivý víkend,“ pokračuje klimatológ.

Víkend na Slovensku síce bude menej búrlivý, ale aj tak treba rátať so silným nárazovým vetrom, s intenzívnym dažďom, krúpami, lokálnymi povodňami či bahennými prúdmi, aké postihli Tirolsko. „Dôsledky bývajú pri takýchto búrkach aj zlé. Občas sú to lokálne záplavy, pri silnom nárazovom vetre polámané stromy, potrhané elektrické vedenie. Možno by som sa v tento víkend nechystal na vysokohorskú túru,“ hovorí vážne Faško. Zdôrazňuje, že búrky sa môžu vyskytovať po celý deň i noc.

Cez víkend môžu teploty presiahnuť tridsiatky a teplo tiež podporuje vznik nebezpečných búrok. „V oblasti, ktorá je južne od nás, bude cez víkend tlaková níž. Tieto tlakové níže zvyknú zasiahnuť aj územie Slovenska oblačnosťou a zrážkami. Zasiahnuté budú najmä juhozápadné oblasti, ale myslím si, že búrky zasiahnu celé Slovensko,“ pokračuje Faško a vysvetľuje, že takéto počasie je skôr typické pre koniec augusta, teda pre koniec hlavnej dovolenkovej sezóny. Dažde by však mohli zmierniť vysoké zrážkové deficity a sucho. Faško opäť zdôrazňuje, že na niektorých miestach môže byť zrážok naozaj veľa.

Začiatok augusta bude síce teplý, nie však horúci. Dokonca sa môže stať, že nikde na Slovensku nebude ani 30 stupňov. „Určite však budeme zaznamenávať letné dni, keď teplota dosahuje 25 stupňov a viac. Bude to taká prestávka, pretože hoci teploty nebudú tropické, neznamená to, že sa leto končí,“ hovorí klimatológ.

Dodáva, že obdobie od 1. júna až doteraz sa vyznačuje pravidelným svietením slnka. A tak od 1. júna do 25. júla, teda za 55 dní, na mnohých miestach svietilo aj viac ako 500 hodín. „Najvyššie hodnoty trvania slnečného svitu boli zaznamenané na krajnom juhozápade Slovenska v Bratislave, na letisku 590, na Kolibe 591 hodín. Na letisku je to v porovnaní s normálnom o 121 hodín viac,“ vyratúva.

V Dolnom Hričove svietilo v tomto období slnko 544 hodín, za normálnych okolností by mal slnečný svit trvať 403 hodín. V Košiciach si užili 505 hodín slnka, v Trebišove 483, v Poprade 512 – to je o sto hodín viac v porovnaným s normálom. V podstate slnko svietilo priemerne 10 hodín denne. „Počasie má teraz neštandardne stabilný charakter, nevyskytujú sa trvalejšie zrážky,“ uzatvára Faško.

Ako bude Sobota 27. júla – Oblačno až zamračené, prechodne aj polooblačno. Na mnohých miestach prehánky, miestami búrky – aj intenzívne, s krúpami. Teplo a dusno. Denné teploty 23 až 28, na juhozápade a juhovýchode miestami okolo 30 stupňov.

– Oblačno až zamračené, prechodne aj polooblačno. Na mnohých miestach prehánky, miestami búrky – aj intenzívne, s krúpami. Teplo a dusno. Denné teploty 23 až 28, na juhozápade a juhovýchode miestami okolo 30 stupňov. Nedeľa 28. júla – Polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Na mnohých miestach prehánky, dážď, miestami búrky, ojedinele aj intenzívne a s krúpami. Teplo a dusno. Nočné teploty 20 až 15, denné 27 až 32 stupňov.

– Polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Na mnohých miestach prehánky, dážď, miestami búrky, ojedinele aj intenzívne a s krúpami. Teplo a dusno. Nočné teploty 20 až 15, denné 27 až 32 stupňov. Pondelok 29. júla – Prevažne veľká oblačnosť, prehánky, dážď, lokálne búrky, aj intenzívne s krúpami. Nočné teploty 20 až 15, denné 24 až 29 stupňov.

– Prevažne veľká oblačnosť, prehánky, dážď, lokálne búrky, aj intenzívne s krúpami. Nočné teploty 20 až 15, denné 24 až 29 stupňov. Utorok 30. júla – Polooblačno až oblačno. Ojedinele až miestami prehánky alebo búrky. Nočné teploty 19 až 13, denné 24 až 30 stupňov.

– Polooblačno až oblačno. Ojedinele až miestami prehánky alebo búrky. Nočné teploty 19 až 13, denné 24 až 30 stupňov. Streda 31. júla – Polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočné teploty 19 až 13, denné 23 až 29 stupňov. Zdroj: SHMÚ