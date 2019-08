Zdravotná dokumentácia nabrala na dôveryhodnosti

Falšovanie, dopisovanie, vymazávanie či výroba nepravdivej zdravotnej dokumentácie. Oddnes akýkoľvek zásah do záznamu môže dostať lekára pred súd. "Dosiaľ táto problematika nebola regulovaná trestnoprávne a myslím si, že je to dosť zásadný posun v oblasti zdravotníctva a dodržiavania základných etických pravidiel," vyhlásil Ondrej Urban, partner v bratislavskej advokátskej kancelárii Urban Falath Gašperec Bošanský, s. r. o. a právnik rodičov, ktorým umrelo dieťa chybou zdravotníka. Zvýšeného počtu žalôb na lekárov sa neobáva. Novinka podľa neho povedie k dôslednejšiemu prístupu k dokumentácii.

Čo všetko si predstaviť pod pojmom „zásah do zdravotnej dokumentácie“?

Ide o niekoľko čiastkových skutkových podstát, kde stačí buď falšovať dokumentáciu, čím sa rozumie akékoľvek doplnenie, obmedzenie, vymazanie alebo iný zásah. Tiež tam spadá vytvorenie úplne nepravdivej dokumentácie, teda zachytávajúcej liečbu inak, ako bol jej skutočný priebeh.

Ďalšou problematikou je samotné vyhotovenie nepravdivej alebo falšovanej dokumentácie, resp. jej použitie ako pravej a skutočnej v akomkoľvek konaní pred orgánom verejnej moci alebo ak si takúto falošnú dokumentáciu dám vypracovať či ju mám v úmysle použiť ako pravú. Do úvahy tak prichádza široký diapazón skutkov. V súdnych konaniach sme sa stretávali s tým, že boli pozmeňované údaje. Napríklad kedy bol pacient prevážaný, kedy bol operovaný, kedy mu bol a aký liek podávaný. To znamená, že v tejto oblasti nastane skutočná zmena, pretože dokumentácia by mala byť originálna, autentická. Ak budú existovať svedkovia, že o pacienta sa hodinu nikto nestaral, ale v dokumentácii je napísané, že mu bola poskytovaná v tom čase starostlivosť, tak na konci dňa každý zdravotník alebo ktokoľvek, kto vyhotovuje dokumentáciu, bude mať následný problém. Stretávali sme sa s tým, že klienti mali dôkazy o tom, že v sanitke sa o pacienta nik nestaral, ale v dokumentácii bolo uvedené, čo všetko mu bolo poskytnuté. Novela je jednoznačným krokom vpred.

Koho sa trestnoprávna zodpovednosť bude týkať?

Čisto teoreticky povedané, môže byť postihnutý ktokoľvek. Ide o subjekt všeobecný, pretože hypoteticky zdravotnú dokumentáciu môže falšovať úplne ktokoľvek, kto sa k nej nejakým spôsobom dostane, otvorí si ju, vyberie či doloží do nej veci, opraví či vymaže informácie. Faktom ale je, že táto sankcia sa týka predovšetkým zdravotníckeho pracovníka, ktorý by do nej zasiahol, teda má aj vyššiu trestnú sadzbu. Patrí sem nielen lekár, zdravotná sestra, ale aj zubári, farmaceuti, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, maséri či sanitári. Ale skutková podstata je nastavená tak, že dokumentáciu vie falšovať či pozmeňovať ktokoľvek.

Aké bude mať novela dosahy v praxi?

Na Slovensku platí, že ak určitý spoločenský vzťah nie je regulovaný právom a nehrozí žiadna trestnoprávna sankcia, tak verejnosť problém vníma povrchne. Potom v súdnom konaní pozostalí či obeť, ktorá prežila, ale má následky, ťahajú za kratší koniec, lebo sa vychádza z toho, čo povie lekár a čo je napísané v zdravotnej dokumentácii. Aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vychádza pri posudzovaní pochybení lekárov práve z dokumentácie. Keďže zdravotnícky personál vedel, že keď sa dokumentácia pozmení, nič sa nestane, tak sa potom aj tak správal. Ak však viete, že to bude preukázané a viete, že za to hrozí trestná sankcia, každý si dá pozor, či si vôbec dovolí niečo upraviť. Už viackrát sme zažili súdne konania, kde samotný súd vyslovil konštatovanie, že vidí náznaky pozmeňovania a falšovania, ale nemohol to poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, lebo zásah do dokumentácie trestný nebol.

Vinníkovi hrozí väzenie od šesť mesiacov, v prípade usmrtenia pacienta až do osem rokov. Je to dostatočný trest?

Rozsah sankcií vnímam za dostatočný, aj keď si uvedomujem, akú hodnotu má objekt trestného činu chrániť. Myslím si však, že to ukáže až prax, ako sa bude legislatíva napĺňať. Treba povedať, že už len samotné odsúdenie, aj keď len s podmienkou, bude odstrašujúcim príkladom pre budúcnosť. Potom trest jeden až päť rokov či rozsah trestnej sadzby tri až osem rokov už bude dostatočne tvrdou trestnou sankciou, aby si ľudia, ktorí falšovali alebo pozmeňovali zdravotnú dokumentáciu, dali pozor.

Podľa Slovenskej lekárskej komory ide o nebezpečnú zmenu. Tvrdí, že novela povedie k zvýšeniu podávania neopodstatnených trestných oznámení na zdravotníkov.

Na jednej strane ich obavy chápem. Už len preto, že sa zavádza nový trestný čin a ľudia sa dnes už neváhajú súdiť, keď dostanú nekvalitnú zdravotnú starostlivosť alebo jej následkom je smrť príbuzného. Na druhej strane si treba uvedomiť, že trestné právo postihuje tie najťažšie skutky, to nie je o gramatických chybách. Je to o množstve liekov, ktoré pacient dostal alebo nedostal, či za danú hodinu dostal pacient tri injekcie, alebo ich nedostal vôbec, a dokumentácia tvrdí opak. Ide o to, že som mal vykonať určité vyšetrenie, ale pacient o ňom ani netušil, pretože sedel v čakárni alebo ležal v nemocničnej izbe. O tom hovorí skutková podstata, teda ak sa v dokumentácii závažným spôsobom mení kľúčový údaj. Nebál by som sa preto väčšieho počtu žalôb, len to zvýši ostražitosť a obozretnosť lekárov v tom, ako budú vypisovať dokumentáciu, a že ju budú musieť písať pravdivo.

Rezort spravodlivosti novinkou reagoval na podnety rodičov, ktorým deti zomreli v zdravotníckych zariadeniach. Vy sám takýchto rodičov zastupujete. Považujete to úspech?

Je to úspech rodičov, ktorí vytrvalo navštevovali ministerku zdravotníctva alebo šéfa rezortu spravodlivosti. Poukazovaním na to, čo sa im stalo, sa docielilo, aby sa chyby, ktorými utrpeli ich najbližší, v budúcnosti neopakovali, resp. ak sa budú, tak aby tu existoval aj trest. Vecí v tejto oblasti, ktoré by bolo potrebné upraviť, je však neskutočné množstvo. Privítal by som, keby sa konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mohli zúčastniť aj pozostalí, aby sa mohli vyjadrovať námietky – dnes to chýba. Druhá vec je oslobodenie od súdnych poplatkov. Pozostalí, ak sa chcú domôcť spravodlivosti, musia dnes najskôr zaplatiť súdny poplatok. Štát by im veľmi pomohol, ak by sa v zákone o súdnych poplatkoch povedalo, že v konaniach, kde úrad pre dohľad konštatuje pochybenie, sú v prípade žaloby o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy pozostalí oslobodení od súdnych poplatkov.