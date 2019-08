Harabin chce šéfovať Najvyššiemu súdu SR, aj sa angažovať v politike

Neúspešný kandidát na post prezidenta spomína v súvislosti so súdom pôsobenie organizovaných skupín, pričom podľa jeho slov je za to zodpovedná súčasná predsedníčka súdu Daniela Švecová. „Na najvyššom súde vznikla organizovaná zločinecká skupina, ktorú reprezentuje pani Švecová a Bajánková. Boli predĺženou rukou exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a strany Smer-SD. Je potrebné jednoducho zrušiť pro-politické a mafiánske opatrenia. Týmto som vám odpovedal na vašu otázku," opovedal Harabin, či bude kandidovať na post predsedu súdu. Nového šéfa Najvyššieho súdu SR bude voliť Súdna rada SR v septembri. Na úspech potrebujú uchádzači získať minimálne desať hlasov členov súdnej rady. Či má Harabin podporu v najvyššom poradnom orgáne justície, je otázne. Hovorí sa aj o kandidatúre bývalej predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej či Jane Bajánkovej, sudkyni Najvyššieho súdu SR, ktorá šéfovala aj Súdnej rade SR.

Harabin sa domnieva, že v prípade úspechu na poste predsedu súdu ho to nevylučuje z pôsobenia v politike. „Vôbec. Tak isto chcem na pôde parlamentu zaviesť platformu zákonnosti, ústavnosti a spravodlivosti. Moja ambícia aj napriek tomu nie je politická," povedal sudca na margo svojho prípadného pôsobenia v Národnej rade SR. Parlamentné voľby budú na Slovensku na jar budúceho roka, istú formu návratu avizuje napríklad expremiér Vladimír Mečiar. Bývalý šéf HZDS tvrdí, že pomáha už existujúcej strane s programom a víziami. Neprezradil však, či sám bude na kandidátke. Z budúcej spolupráce nevylúčil Mečiar napríklad práve Harabina, ktorý však tieto úvahy popiera. „Nerokujem so žiadnou politickou stranou, ani so starými politikmi či tými súčasnými. Ide o moje pôsobenie, ako povedzme volebného lídra v strane, ktorá nie je zaťažená minulými ani terajšími politikmi," doplnil Harabin. Na otázku agentúry SITA, či toto tvrdenie platí aj pre spoluprácu s Mečiarom, odpovedal sudca tak, že sa vyjadril jasne. „Už som to povedal. So žiadnymi politikmi ani súčasnými nerokujem, ani nemienim rokovať," uzavrel.

Šéfka Najvyššieho súdu SR Švecová nechce výroky Harabina na svoju osobu hodnotiť. „Invektívy zo strany Štefana Harabina nebude predsedníčka Daniela Švecová žiadnym spôsobom komentovať. Svoj názor na jeho odborné a pracovné aktivity jasne komunikovala podaním viacerých návrhov na začatie disciplinárnych konaní proti sudcovi Štefanovi Harabinovi," reagovala hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Ďalšia sudkyňa súdu Jana Bajánková, ktorú Harabin spomína, nereagovala vôbec.

Sociológ Michal Vašečka pred časom uviedol, že vstup Harabina do parlamentnej politiky môže výrazne skomplikovať situáciu Slovenskej národnej strane (SNS), ale aj strane Smer. Vašečka sa domnieva, že sudca výrazne neohrozí stranu Mariana Kotlebu ĽSNS, čo ukázali podľa neho aj marcové prezidentské voľby. V nich skončil Harabin na treťom mieste s takmer 15 percentami hlasov. O post prezidenta sa uchádzal aj Marian Kotleba, ktorý skončil práve za Harabinom so ziskom necelých deviatich percent odovzdaných hlasov. Podľa Vašečku je v súčasnosti v spoločnosti objednávka na politickú stranu, ktorá by reprezentovala názory sudcu Najvyššieho súdu SR.