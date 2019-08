Nová veľvylankyňa USA u Čaputovej. Zo Slovenska je nadšená. Pozrite si video

Bridget A. Brinková má titul bakalár z Kenyon College v americkom štáte Ohio a dva tituly magisterského stupňa Master of Science z London School of Economics and Political Science (LSE), ktorá patrí k najznámejším vysokým školám v oblasti práva, ekonómie a spoločenských vied.

V skoršom období svojej kariéry Brinková viedla úsilie o znovuzjednotenie Cypru a riešila konflikty na Balkáne. V rokoch 1997 – 1999 pracovala ako konzulárna úradníčka na veľvyslanectve Spojených štátov v srbskej metropole Belehrad.

Pôsobila v Rade pre národnú bezpečnosť (2009 – 2010), kde riadila koordináciu politiky pre Egejskú oblasť (Turecko, Grécko a Cyprus) a pre Kaukaz (územie medzi Čiernym morom a Kaspickým morom). Rada je hlavným poradným orgánom amerického prezidenta v otázkach národnej bezpečnosti, armády a zahraničnej politiky.

Pôsobila ako zástupkyňa veľvyslanca v gruzínskom Tbilisi (2011 – 2014) a v Taškente v Uzbekistane (2014 – 2015). Takisto viedla delegácie Spojených štátov v medzinárodných diskusiách o zdĺhavých konfliktoch v Gruzínsku a Moldavsku.

Naposledy pracovala ako zástupkyňa štátneho tajomníka pre otázky Európy a Eurázie na americkom ministerstve zahraničných vecí (2015 – 2018). Venovala sa politickému vývoju vo východnej Európe a na Kaukaze. Vo svojej pôsobnosti mala aj koordináciu politiky na Ukrajine.

Brinková hovorí po rusky a srbsky, ovláda aj základy gruzínčiny a francúzštiny. Americké ministerstvo zahraničných vecí jej udelilo osem ocenení za vynikajúcu prácu.