Profesor Peter Baláž mal svetovú ekonomiku v malíčku

Profesor Peter Baláž nás opustil 21. augusta vo veku 64 rokov. Informovala o tom Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), na ktorej Peter Baláž pôsobil 41 rokov. V poslednom období bol vo funkcii vedúceho katedry medzinárodného obchodu. V rokoch 1990 – 1997 bol jej dekanom. Ako významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu bol poradcom na ministerstvách, v bankách, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí. V roku 1994 sa zapísal do vrcholovej politiky, keď pôsobil ako poradca ministerky financií Brigity Schmögnerovej, pracoval tiež ako poradca ministrov hospodárstva Ľubomíra Haracha a Juraja Miškova.

Bol aj podpredsedom Predstavenstva Západoslovenskej energetiky, takisto predsedom Dozornej rady SPP a v Tatra banke bol členom dozornej rady. Peter Baláž pôsobil aj vo Výbore pre zahraničný obchod Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Medzi jeho špecializácie na EUBA patrili medzinárodné podnikanie a konkurencieschop­nosť s koncentráciou na zahraničnoobchodné pozície EÚ a Juhovýchodnej Ázie, energetické komodity (ropa a zemný plyn) a ich vplyv na vývoj na medzinárodných trhoch. Viedol vedecké tímy odborníkov pre výskum rôznych odborných projektov. Počas jeho života publikoval viaceré odborné publikácie zameriavajúce sa najmä na domácu, ale aj zahraničnú ekonomiku.

S Petrom Balážom som mal česť roky spolupracovať. Bol to jeden z najväčších slovenských expertov na medzinárodné ekonomické vzťahy. Richard Kvasňovský, zástupca výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Úmrtie popredného ekonóma je podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra veľmi smutnou správou. „Opustil nás priateľ, mentor, učiteľ, expert na medzinárodný obchod, profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľké ďakujem za všetko,“ uviedol pre médiá Kažimír. „S Petrom Balážom som mal česť roky spolupracovať. Bol to jeden z najväčších slovenských expertov na medzinárodné ekonomické vzťahy,“ uviedol pre agentúru TASR zástupca výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Profesor Baláž veľmi erudovane pôsobil aj v rámci slovenského plynárenstva v období jeho transformácie a zmeny vlastníckych vzťahov. „V posledných rokoch patril k najcitovanejším slovenským ekonómom v oblasti vzťahu Číny a Európskej únie. Trpezlivo a zrozumiteľne dokázal vysvetľovať súvislosti čínskych projektov, ako je nová Hodvábna cesta. Jeho hlas bude v ekonomickej diskusii na Slovensku veľmi chýbať,“ uzavrel.

Profesor Baláž spolupracoval aj s denníkom Pravda. „Americký prezident Donald Trump je v prvom rade obchodník, a preto za vraždu novinára nezavedie tvrdé sankcie voči Saudskej Arábii,“ vyjadril sa koncom minulého roka k politickej situácii v Saudskej Arábii. Jeho prognóza sa vzápätí naplnila. Koncom apríla tohto roka profesor Baláž pre Pravdu vysvetľoval, či vie Slovensko spracovať aj inú ako ruskú ropu. "Spracovať iné typy ropy, ľahkú ropu, prejsť povedzme na ropu z Kataru alebo Dubaja, to nie je iba tak, že sa otočí kohútik. Niektoré typy ropy sa hodia na výrobu asfaltu alebo mazutu, iné sú zase výborné pre chémiu, a keďže na Slovnaft sú zavesení odberatelia, ktorí sú nastavení na tú pôvodnú produkciu, mohli by sa porušiť alebo spochybniť niektoré kontrakty Slovnaftu a ten by zase uplatnil zodpovednosť u niekoho iného. Čiže je to všetko reťazová reakcia,“ upozorňoval.

VIDEO: Profesor Baláž bol expert na Čínu a svetovú ekonomiku. Pozrite si, ako na TV Pravda hovoril o projekte Hodvábnej cesty.

Na prednášky profesora Baláža, rodáka zo Skalice, chodili študenti, aj keď neboli povinné. Slovensko prišlo o ekonomickú legendu, rozhľadeného človeka a experta, akých má krajina ako šafranu.