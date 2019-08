SaS navrhuje vyhlásiť 27. jún za Deň pamiatky obetí komunistického režimu

Deň pamiatky obetí komunistického režimu by mohol byť novým pamätným dňom, pripomínať by si ho Slovensko mohlo 27. júna. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý Národnej rade (NR) SR predložila skupina poslancov zo SaS. Dátum je symbolický, v tento deň v roku 1950 popravili v Prahe prvé obete komunistických politických procesov, medzi nimi aj Miladu Horákovú, ako ich jedinú ženskú obeť.