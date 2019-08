Zneužívanie detí cez internet sa stupňuje

Malé mesto a až dva prípady súviace so zneužívaním detí, ktoré sa stali za sebou. Oba ich spája to, že páchateľ sa k deťom z Nového Mesta nad Váhom dostal cez sociálnu sieť.

Starší muž sa takto vydával za mladíka a vylákal dve kamarátky (14 a 15 rokov) na stretnutie. Jednu z nich sexuálne zneužil. Iný muž sa cez facebook zoznámil s iba 12-ročným dievčaťom a núkal mu peniaze za rôzne praktiky. To všetko vyrozprávalo mame, ktorá zalarmovala políciu. Páchatelia sú z Piešťan, polícia ich zadržala. Upozorňuje však, že počet podobných prípadov, keď zločinec využije sociálnu sieť, stúpa.

V júli tohto roka sa muž z Piešťan skamarátil cez facebook so 14– a 15-ročnými dievčatami. Tvrdil im, že má 17 rokov, hoci mal 32. Dohodol sa s nimi na stretnutí v Novom Meste nad Váhom. Na nábreží rieky Váh sa vrhol na mladšiu, vedel, že má 14 rokov. Jej staršia kamarátka zneužitá nebola. Podľa našich informácií si to, čo sa dialo, nahrávala na mobil. Aj táto nahrávka usvedčuje páchateľa, ktorý je vo väzbe. V jeho prípade nemuselo ísť o prvý takýto útok. „Na sociálnej sieti mal tento muž až štyri profily, prostredníctvom ktorých kontaktoval mladé dievčatá,“ upresnil zdroj blízky k polícii. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu sexuálneho zneužívania, hrozí mu 7 až 12 rokov väzenia.

Iný Piešťanec sa v máji cez falošný profil skontaktoval s 12-ročným dievčaťom. Ponúkal mu peniaze za rôzne sexuálne praktiky. Dieťa, našťastie, komunikáciu ukázalo mame, ktorá si s ním začala písať v mene dcéry. Cez messenger ho upozornila, že má iba 12 rokov. Podľa našich informácií jej odpísal, že je to síce trochu málo, ale až tak to nevadí. Žena mu napísala, že túži po novom telefóne a dohodla si s ním stretnutie. Muž očakával, že stretne 12-ročné dievča, miesto neho ho čakala matka a polícia. Obvinený je z prečinu sexuálneho zneužívania, trestná sadzba je v tomto prípade 6 mesiacov až 3 roky vo väzení.

Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru Michala Slivku v druhom prípade ide o takzvaný grooming. Toho sa páchateľ dopúšťa, ak elektronicky navrhne dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov osobné stretnutie s úmyslom spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom.

„Z dostupných štatistických ukazovateľov za obdobie rokov 2014 až 2018 a za uplynulé obdobie roka 2019 a informácií, ktorými disponuje odbor kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, môžeme konštatovať, že na území Slovenska dochádza k nárastu páchania trestnej činnosti v oblasti sexuálneho zneužívania detí v digitálnom priestore,“ zdôraznil Slivka.

Na internete, najmä na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram, Pokec a podobne, páchatelia využívajú anonymitu. „Na sociálnych sieťach je možné si vytvoriť akýkoľvek profil, pod ktorým môžu páchatelia komunikovať so svojimi obeťami, vydávajúc sa za rovesníkov obetí, za účelom vylákať ich na stretnutie, prípadne za účelom získať fotografie zachytávajúce obnažené časti ich tiel, na čo neustále upozorňujeme. Častokrát dochádza k následnému vydieraniu, keď páchateľ núti pod hrozbou násilia, prípadne pod hrozbou zverejnenia doposiaľ získaných fotografií neplnoleté obete, aby na sebe vykonávali sexuálne praktiky a zároveň ich zaznamenávali na fotografie alebo videozáznamy a tieto mu následne odovzdávali,“ doplnil Slivka.

Polícia tvrdí, že chodí do škôl, kde žiakov upozorňuje na nástrahy internetu. Podľa Slivku je však aj na rodičoch, aby deťom vysvetlili digitálny svet, ktorý je rovnako nebezpečný, ak nie nebezpečnejší, ako ten reálny.

Psychológ Karol Kleinmann konštatoval, že sociálne siete zneužívajú rôzni sexuálni devianti, ktorí si cielene za obete vyberajú deti alebo veľmi mladých ľudí. „To už ani nie je fenomén dnešnej doby, to je holý fakt, že sociálne siete umožňujú anonymitu a tá dáva široké možnosti k páchaniu trestnej činnosti takmer každému, kto je toho schopný,“ pripomenul psychológ. Títo muži podľa neho celý večer ťukajú do počítača, surfujú po internete a rozhadzujú siete. „Mladé, naivné dievčatá, ktoré s týmto ešte nemali skúsenosť, môžu podľahnúť takejto komunikácii,“ konštatoval psychológ s tým, že neexistujú opatrenia, ktoré by tomu mohli zabrániť. „Jediným prostriedkom je asi to, čo urobilo 12-ročné dieťa a síce, že to povedalo mame. Tá začala s mužom komunikovať a dobre urobila, keď to zároveň oznámila polícii,“ zhodnotil Kleinmann.

Podľa odborníka na IT technológie Mareka Urbaníka nie je možné odkontrolovať napríklad, či osoba vydávajúca sa za 17-ročného hokejistu so sľubne rozbehnutou kariérou v zámorí je skutočná. „Konkrétne Facebook má zaujímavé interné analytické nástroje, ale nie smerom k pedofilom, ale skôr k národnej bezpečnosti a k terorizmu. Do zoznamu podozrivých ľudí sa dostanú napríklad ľudia, ktorí príspevky dlho píšu a často ich počas písania upravujú, lebo to svedčí o ich vysokej autocenzúre a vyzerá to, že majú čo skrývať. Takéto veci si facebook odsledovať vie. Ale to, či má niekto falošný profil, alebo nie, sa nedá ošetriť,“ uzavrel Urbaník.