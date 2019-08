Užite si posledný horúci víkend, v utorok sa ochladí

Pozrite si vo videopredpovedi TV Pravda, aké počasie očakáva hydrológ Michal Hazlinger na víkend s výhľadom na ďalšie dni.

Podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave horúci koniec leta už ani nie je prekvapením. Podobný koniec prázdnin bol aj v rokoch 2015, 2003 a v roku 1992 bol dosiaľ najteplejší august.

„Niekoľkokrát sa v posledných rokoch stalo, že horúci bol aj začiatok septembra. A to sa zrejme stane aj v tomto roku,“ pokračuje klimatológ. V nedeľu a pondelok, v prvý deň školského roka môže teplota vystúpiť aj dosť vysoko nad 30 stupňov. Potom sa však očakáva zmena charakteru počasia a ochladenie. „To príde od západu, takže v utorok bude v západných oblastiach Slovenska citeľne chladnejšie,“ podotýka.

Koniec tohtoročného augusta je typický vysiľujúcimi teplotami. Vo štvrtok v Podhájskej mali 35,4 a na ďalších meteorologických staniciach sa teplota blížila k 30 stupňom. K tomu sa pridružila aj séria tropických nocí, keď minimálna hodnota teploty vzduchu neklesla pod 20 stupňov. Akýmsi výkričníkom je Prievidza, kde mali v noci na 29. augusta 20,2 stupňa, bola to prvá tropická noc v tejto lokalite v tomto lete. „V Prievidzi veľa tropických nocí nebýva. Je to znak, že horúčava, ktorú teraz prežívame, je výrazná,“ dodáva.

Faško hovorí, že cez Slovensko prejde poveternostný front a na západe sa môžu tvoriť búrky, no napriek tomu sa budú teploty dostávať do tropických hodnôt.

Do začiatku septembra zostáva už len niekoľko hodín, no zrejme sa už nič nezmení na fakte, že tohtoročný august bude teplejší ako júl, hoci to býva opačne. „Nebude to len na východe krajiny, kde mali júl teplotne normálny, ale aj na západnom Slovensku. Napríklad na letisku v Bratislave bola priemerná júlová teplota 22,9, v auguste však bude určite viac ako 23 stupňov,“ dodáva klimatológ.

Rovnako už teraz možno povedať, že na množstve meteorologických staníc, najmä na západnom Slovensku, bude tohtoročné leto patriť k najhorúcejším, ba môže mu patriť aj prvé miesto v teplotnom rebríčku. Podľa Faška to vo východnej časti krajiny nebude také jednoznačné, pretože júl tam hodnotia ako teplotne normálny. No na Chopku, na vysokohorskej meteorologickej stanici je práve sa končiace leto najteplejšie v celom období prevádzky stanice, teda od polovice 20. storočia.

Doslova horúco bude v prvý i druhý septembrový deň, hoci sa z meteorologického hľadiska začne jeseň. „Ešte v pondelok môže byť aj vyše 30 stupňov, v utorok však zmenu počasia bude sprevádzať aj vietor, takže pocit chladu bude citeľný. Ak bude pršať, najmä v oblastiach na západe Slovenska môže maximálna denná teplota klesnúť aj pod 20 stupňov,“ upozorňuje Faško.

Podľa neho by sme sa už mali pripraviť na začiatok jesene. „Návrat k tropickým teplotám bude, povedal by som, problémový. Ochladenie nebude len prechodné, potrvá viac dní. A ochladzovať sa bude aj celkové prostredie, takže hoci k nám bude prúdiť teplý vzduch, jeho teplo sa spotrebuje napríklad na ohrev zemského povrchu. Povedal by som, že prelom mesiacov prinesie aj zlomovú zmenu v počasí,“ mieni klimatológ s tým, že kým v najbližších dňoch treba rátať s razantnými búrkami, po utorku by už mali strácať na sile. Prírode by sa zišiel dlhotrvajúci dážď, pretože hladiny podzemných vôd začínajú dosahovať kritické hodnoty.

Faško odporúča užiť si začínajúci sa víkend – bude totiž asi posledným horúcim v tomto roku. „Ďalšia príležitosť príde až v budúce leto,“ uzatvára s úsmevom.