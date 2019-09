Dráma v Petržalke. Pozrite si, kde narkoman týral mladú ženu

VIDEO: Pozrite si zábery z miesta, kde 36-ročný drogovo závislý muž týral svoju družku.

Tá bola podľa informácií Polície Slovenskej republiky v stave, keď bolo napohľad jasné, že si jej zdravotný stav vyžaduje lekárske ošetrenie. Utrpela viaceré podliatiny v oblasti tváre a celého tela, rezné a bodné rany. Žene taktiež odopieral stravu a voľný pohyb.

Denník Pravda sa bol pozrieť na miesto činu a pýtal sa susedov, či nepostrehli, čo sa v byte na prvom poschodí deje. Nikto z nami opýtaných o situácii nevedel. Mužovi sa všetci vraj radšej oblúkom vyhýbali, keďže bol drogovo závislý. O tom, že drží svoju družku nasilu v byte a týra ju, však nevedeli. Vyjadrovať sa však veľmi nechceli, keďže sa muža boja.

Policajti na Šustekovej ulici zasahovali v piatok, 30. augusta. Keďže na opakované výzvy policajtov na otvorenie dverí muž nereagoval a z bytu sa ozýval hlasný krik, na miesto bol privolaný aj policajný vyjednávač. Ten s mužom nadviazal rozhovor, avšak pri komunikácii s týmto mužom bolo zjavné, že u muža sa stupňuje agresivita a dochádza k priamemu ohrozeniu zdravia a života ženy nachádzajúcej sa v byte. Polícia sa v tlačovej správe vyjadrila, že s prihliadnutím na naliehavosť situácie následne v súlade so zákonom policajti vykonali služobný zákrok a vnikli do bytu, kde s použitím donucovacích prostriedkov muža spacifikovali a obmedzili jeho osobnú slobodu. Muž bol po vykonaní potrebných úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia. Počas prehliadky bola v byte taktiež nájdená injekčná striekačka s obsahom neznámej kryštalickej látky a zelená sušená rastlina. Tie boli zaistené a odoslané na expertízu.

Polícia Slovenskej republiky sa vyjadrila, že vyšetrovateľom Policajného zboru bolo v tejto súvislosti vznesené obvinenie z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby 36-ročnému Petrovi H. z Bratislavy. „V prípade preukázania viny hrozí v súlade so zákonom za takéto konanie trest odňatia slobody na tri až osem rokov, avšak po doručení znaleckého posudku z odboru zdravotníctva nie je vylúčené, že dôjde k zmene právnej kvalifikácie. V tom prípade by došlo zároveň aj zvýšeniu trestnej sadzby a to vo výške 7–15 rokov. Vyšetrovateľom bol v tejto súvislosti podaný aj podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa prokurátor stotožnil a predložil sudcovi návrh na väzobné stíhanie obvineného,“ dodala polícia. Obvineného P. H. vzal Okresný súd Bratislava V do tzv. preventívnej väzby, t. j. z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor sa vzdal práva podať sťažnosť, obvinenému plynie zákonná lehota na podanie prípadnej sťažnosti."

V najväčšej bratislavskej mestskej časti sa drámy v poslednom čase len tak kopia. Začiatkom júla sa na Znievskej ulici strieľalo, našťastie však nikto nebol zranený. Koncom mája však došlo k streľbe na Holíčskej ulici, kde bol zranený jeden muž. Strelec údajne spáchal samovraždu. Na problémy s kriminalitou v Petržalke upozorňoval aj petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun. Podpálenie rozostavaných garáží na Mamateyovej ulici či množstvo asociálov a pijúcej mládeže v lokalitách ako Ovsištské námestie či Kopčany chce však mestská časť riešiť. Strachu v Petržalke v poslednom období čelili aj mamičky, ktoré na detskom ihrisku na Černyševského ulici ohrozoval šialenec s nožom, ktorý sa vyhrážal, že im rozpára deti.