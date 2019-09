O hlavnú výhru z Pravdy sa podelia otec a syn

Vraví sa, že šťastie treba pokúšať. Dlhoročný čitateľ Pravdy Anton Krumpár to robil a oplatilo sa. Vo veľkej letnej súťaži nášho denníka vyhral hlavnú cenu - elektrický bicykel Genesis v hodnote 3 000 eur. Vyžrebovali ho spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili zaslaním esemesky.

"Veľmi milo ste ma prekvapili. Do súťaží v Pravde sa zapájam pravidelne,“ prezradil 89-ročný výherca z Topoľčian. Pravdu číta takmer celý život – aj teraz, na dôchodku. V médiách i sám pracoval – ako šéfredaktor okresných novín. Hoci je stále čulý, pred šiestimi rokmi nešťastne spadol a museli mu voperovať umelý bedrový kĺb. Trúfa si po takom úraze ešte sadnúť na bicykel?

"Chodím celkom dobre, aj keď o palici,“ zasmial sa. Ako priznal, elektrobicykel by si rád vyskúšal. "Veď keď si ho zapnem na tú baterku, tak to hádam pôjde. A potom ho prenechám synovi, ktorý má veľmi rád bicykle. Doma má už dva, no takýto elektrický ešte nie.“

Výhercov syn, ktorý v Bratislave prevzal cenu namiesto otca, bol už opatrnejší. Nemyslí si, že by si elektrobicykel navzájom požičiavali. "Otec iba žartoval. Bojí sa, aby nespadol. Je rád, že sa prejde po byte a trochu povonku,“ priblížil 63-ročný Igor Krumpár, ktorý je tiež verným čitateľom Pravdy.

Bicykel bude využívať aspoň on. Aj keď je elektrický, do pedálov sa zaprie ako zvyčajne. „Mám to rád, poriadne sa "zodrať“. Ale keď už nebudem vládať, tak si zapnem tú elektrickú pomôcku,“ naznačil. Teraz už vraj toľko nejazdí, no kedysi na bicykli prešiel aj 6 500 či 7 000 kilometrov ročne. Väčšinou si robil okruhy v okolí Topoľčian, a keď bol mladší, zašiel i do Bojníc, Trenčína, Nitry alebo Trnavy. "Teraz si dávam už len nejakých 30 kilometrov, to mi stačí,“ zhodnotil svoj súčasný výkon.

Ako podotkol, športovo založený bol i jeho otec, ktorý sa venoval najmä turistike v blízkych horách. Rád chodieval napríklad do rodnej dediny Nitrianska Blatnica, kde sú pekné kopce. Teraz šport sleduje už len v televízii a v Pravde.

Elektrický bicykel Genesis ponúka nadnárodná spoločnosť Intersport, ktorá má na Slovensku 26 predajní. "E-bike“ vyvinuli v Rakúsku. Má hmotnosť do 23 kilogramov a maximálny dojazd za ideálnych podmienok na rovine asi do 120 kilometrov. Elektrický pohon možno nastaviť na štyri režimy – najľahší stupeň Eco, potom Tour, EMTB pri jazde na pahorkatine a Turbo, keď chce cyklista dosiahnuť maximálny výkon.

Šetriť sily však možno aj vtedy, keď cyklista iba kráča popri bicykli – stačí zapnúť „asistenta tlačenia“. Bicykel vtedy ide sám pohodovou rýchlosťou do päť kilometrov za hodinu, takže ho netreba tlačiť, práve naopak, svojho majiteľa môže i potiahnuť.

Veľká letná súťaž, v ktorej sa na Antona Krumpára usmialo šťastie, prebiehala každý deň počas deviatich týždňov od júla do konca augusta. Stačilo sledovať prázdninový seriál Pravdy Známe neznáme Slovensko a odpovedať na otázku, ktorá sa týkala zverejnených článkov.

Okrem elektrobicykla boli do súťaže zaradené aj iné atraktívne ceny – kamera, jazykový prekladač či dovolenkové pobyty v slovenských hoteloch. Priebežne sa žrebovali aj menšie výhry ako hodinky, cyklistické prilby, palivové karty, knihy, autolekárničky či permanentky do akvaparku. Celkovo šlo o ceny v hodnote 7 900 eur, ktoré boli rozdelené medzi 80 súťažiacich.