Danko ešte v októbri navrhne nové ministerstvo cestovného ruchu a športu

Koalícia podľa Andreja Danka funguje bez problémov. Ako problém nevidí ani opatrenia, ktoré chce SNS pretaviť ešte do budúcoročného rozpočtu. Šéf národniarov chce napríklad ešte v októbri prísť s návrhom na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. V pláne má aj zníženie DPH na tzv. raňajkové potraviny či športové poukazy. Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov poslanci už schválili.

Danko zopakoval, že cigarety sa zdražovať nebudú. Šéf SNS odmieta, aby minister financií Ladislav Kamenický (Smer) namiesto riešenia systematických problémov ako sú daňové úniky, plnil štátnu kasu najľahšou cestou a to zvyšovaním daní. Danko otvoril aj tému investičného dlhu Slovenska, ktorý označil za svoju politickú víziu. „Ak sa budeme spoliehať na európske peniaze, diaľnice nikdy nepostavíme,“ povedal Danko. Trvá na tom, že štát by si mal požičať peniaze, keď je to ekonomicky výhodné a neváhať s veľkými investíciami, ktoré by naštartovali ekonomiku a ktoré podľa Danka na Slovensku neboli 30 rokov realizované.

SNS pripravuje aj zmenu volebného zákona, ktorá by sa dotkla prieskumov verejnej mienky. Podľa Danka totiž ide o vážny politický nástroj. „Drucker ešte nič neurobil a už má sedem percent,“ povedal Danko s tým, že každá nová strana si okamžite zabezpečí pozitívny prieskum. Navrhuje napríklad moratórium na prieskumy rozšíriť na 30 dní pred voľbami a zjednotenie postupov pri meraní aj so zavedením sankcií.

Šéf národniarov považuje nedávne odchody poslancov z Mosta-Híd len za akúsi matematiku a nevidí dôvod čokoľvek z toho odvodzovať. Koalícia podľa jeho slov opakovane ukazuje, že dokáže konať jednotne. „Kým budú prechádzať zákony, nedá sa hovoriť o kríze,“ povedal Danko s tým, že v parlamente mnohé prechádzajú dokonca počtom hlasov blížiacim sa k ústavnej väčšine.

„Ak sa my traja nedohodneme, tak sa nedohodne nič,“ povedal predseda SNS k voľbe ústavných sudcov. Predpokladá, že voľba ústavných sudcov bude verejná, aj keď predseda Smeru Robert Fico trvá na tajnom hlasovaní. „Jeho argumentácia má logiku. Uvidíme, aká voľba prejde,“ povedal Danko a kritizoval postup exprezidenta Andreja Kisku, ktorý vymenoval časť ústavných sudcov. „Čo prezident, to iný poradca a iný výklad Ústavy,“ zhodnotil Danko s tým, že túto tému by chcel už definitívne uzavrieť. Poslancom sa na pôde Národnej rady v stredu prihovorí aj predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.

Rozruch počas odvolávania premiéra vyvolala aj pikantná hádka predsedu parlamentu s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. „Sú poslanci a našťastie, máme už len jedného, ktorému nepomôže nič, možno len tabletky. Ospravedlňujem sa občanom, že som na pána Matoviča vybehol,“ povedal Danko s tým, že Matovičovi pomôže už len parlamentná diéta.