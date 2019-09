Blaha 25-tisíc platiť nemieni. Liberálnou mafiou som nemyslel Sulíka, hovorí

Ľuboš Blaha na sociálnej sieti informoval, že v utorok si prevzal na pošte list z Okresného súdu I v Bratislave. Bolo to trestné oznámenie, žiadajúce od Blahu 25-tisíc eur za jeho vyjadrenie na sociálnych sieťach. Žalobu podal Sulík. Pozrite si vo videu, aký je postoj oboch politikov k celému sporu.

VIDEO: Pozrite si vo videu, ako Blaha myslel svoje slová o liberálnej mafii a Kočnerovi a čo presne prekáža Sulíkovi v súvislosti s vyjadrením Blahu o vražde novinára a jeho snúbenice.

Keď si Blaha prevzal list, tvrdí, že na jeho počudovanie mu prišlo trestné oznámenie od predsedu SaS Richarda Sulíka. Tomu sa nepáčilo, ako Blaha písal o pani Kušnírovej, ktorú kritizoval, keď sa snažila spolu s novinármi dostať na míting Smeru k MDŽ.

„Pán Blaha v statuse podsúva, že ja mám niečo s vraždou Kuciaka, to je taká nehoráznosť, že neviem, čo mám iné robiť ako ho žalovať. To by mohlo stačiť, aby si na budúce dobre rozmyslel, či bude takéto hlúposti o mne vypisovať,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

„Bolo to myslené tak, že Sulík s Kočnerom spolu raňajkovali a dohadovali voľbu Generálneho prokurátora, a preto dnes o nich hovoriť ako partii, je politicky zábavné, avšak nie trestné,“ tvrdí Blaha.

Blaha má konflikt aj so spoločnosťou Eset, ktorá mu zaslala predžalobnú výzvu. Blahu v spore s Esetom podporil predseda Smeru Robert Fico.