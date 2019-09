V programe PS/Spolu sú aj nezmysly, zhodnotil analytik

Koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu dnes vo Hviezdoslavove pri Bratislave predstavila svoj volebný program. Ten na 246 stranách ponúka voličom vízie strán vo všetkých sférach života. Podľa politického analytika Jána Baránka témy dekriminalizácie marihuany či zoficiálnenia homosexuálnych partnerstiev môžu ohroziť spoluprácu so stranou KDH.

„Celý program je investičný, ekonomicky zodpovedný, jeho súčasťou sú malé aj zásadné zmeny. Keď zrealizujeme z neho aspoň časť, posunieme sa bližšie k modernému Slovensku,“ vyhlásil líder PS Michal Truban. Dokumentu dali názov Bod zlomu. Podľa šéfa Spolu Miroslava Beblavého ide o kompromis dvoch strán. „Dôraz dávame na vybudovanie fungujúceho, férového štátu a boj proti oligarchom,“ priblížil Beblavý. Jedným z opatrení by mal byť zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve. Jeden koncový majiteľ bude môcť vlastniť jeden typ zo subjektov zdravotná poisťovňa, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo verejná lekáreň," vysvetlil Beblavý.

V školstve sľubujú postupné zvyšovanie platov učiteľov, garantovanie miesta v škôlke či lepšie vzdelávanie pre učiteľov. Chcú sa zaoberať aj drogovou politikou. „Nepovažujeme za správny stav, keď sú mladí ľudia perzekvovaní za marihuanovú cigaretu záznamom v registri trestov, prípadne väzením. Je nevyhnutné túto tému odpolitizovať a priniesť riešenia založené na faktoch a odborných diskusiách,“ spresnil Beblavý. Zdôraznil, že cieľom nie je legalizácia drog.

Registrované partnerstvá v programe nemajú, chcú však presadiť mäkšiu formu – tzv. životné partnerstvo. Tento inštitút by mal slúžiť párom rovnakého pohlavia aj heterosexuálnym dvojiciam žijúcim vo voľnom zväzku. Dôvodom je podľa lídrov aj fakt, že v súčasnosti sa rodí 40 percent detí mimo manželstva. Zákon by mal presne upraviť podmienky vzniku a zániku životného partnerstva a alternatívne formy získania vlastníckych práv počas trvania zväzku. Dosiahnuť by chceli menšiu finančnú závislosť cirkví od štátu.

Koalícia má ambície aj v štátnej správe, pracovať chce na zrušení žúp, ministerstva hospodárstva aj Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Naopak, kompetenčne plánujú posilniť rezort životného prostredia a vytvoriť nové ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie.

Podľa politického analytika Jána Baránka podrobne rozpracovaný program môže pomôcť pri lepšej komunikácii s budúcimi koaličnými partnermi. „Budú však musieť spraviť hierarchiu programových bodov, keď pôjdu vyjednávať do potenciálnej koalície,“ mienil Baránek. Upozornil, že témy odkriminalizovania drog či umožnenia registrovaných partnerstiev môžu spôsobiť konflikt s ich najbližším spolupracovníkom, stranou KDH. „Viem si predstaviť nejaké kompromisy pri dekriminalizácii marihuany, lebo je faktom, že jedna cigareta marihuany nemôže byť na úrovni zásadného trestného činu porovnateľného s pašovaním alebo predajom drog. Treba tam dať určitú racionalitu,“ dodal odborník. Pri legalizovaných partnerstvách osôb rovnakého pohlavia si však dohodu predstaviť nevie.

Analytik zdôraznil, že otázka financovania cirkví je beh na dlhé trate. Problémom je Vatikánska zmluva, ktorou je Slovensko viazané, ale aj budúca starostlivosť o kostoly ako kultúrne pamiatky. „Pekné je povedať, nech sa veriaci skladajú, ale sakrálne pamiatky, ktoré máme, sú predmetom turistiky a cestovného ruchu, na ktorom zarába štát aj súkromníci. Kde nájdeme mieru spravodlivosti? Určite by to skončilo pri tom, že sa začne o to starať cirkev, ktorá kostoly potom zatvorí, aby im ich turisti neničili,“ priblížil Baránek.

Vytvorenie ministerstva ľudských práv, občiansku spoločnosť a obranu demokracie považuje za nezmysel. Ministerstvo alebo úrad na obranu demokracie treba podľa neho vytvoriť len v krízových časoch. „Ak nie sú, a niekto si takéto ministerstvo vymyslí, tak je otázka, či je to účelová záležitosť na manipuláciu demokracie,“ uzavrel analytik.