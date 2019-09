Nový termín voľby podpredsedu parlamentu stále nie je stanovený

Nový termín voľby podpredsedu parlamentu ešte nie je stanovený. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca NR SR Tomáš Kostelník. Zdôvodnil to tým, že poslancami alebo príslušným poslaneckým klubom nebol doručený návrh nového kandidáta. Jeden post podpredsedu parlamentu na základe výsledkov z parlamentných volieb patrí strane Sloboda a Solidarita (SaS). Doteraz bola podpredsedníčkou jej členka Lucia Ďuriš Nicholsonová, tá však odišla do Európskeho parlamentu. SaS navrhla za podpredsedu Ľubomíra Galka. Jeho kandidatúru poslanci vo štvrtok 12. septembra neschválili.