Čaputová má dvojaký meter na lumpov, hovorí Hrnko. Blahová je po sto dňoch s ňou spokojná

V pondelok uplynie sto dní od nástupu Zuzany Čaputovej do prezidentskej funkcie. Na to, ako sú s jej prácou spokojní, sme sa pýtali poslancov opozície, aj koalície.

Akým krokom – pozitívnym či negatívnym – na vás zapôsobila za 100 dní prezidentka?

Andrej Hrnčiar (Most-Híd)

Myslím si, že dobre reprezentuje Slovensko a som rád, že je pozitívne vnímaná v zahraničí a aj na domácej politickej scéne je vyvážená, a zatiaľ nemôžem povedať nič iné.

Anton Hrnko (SNS)

Pôsobí na mňa ako osoba, ktorú veľmi obťažuje prezidentský úrad. Druhá vec je, že v zahraničnej politike si dá radiť ľuďmi, ktorí absolútne nemajú žiadny vzťah k národným a štátnym záujmom Slovenskej republiky a skôr jej radia spôsobom, ktorý je proti záujmom Slovenska. A do tretice, ako každý neoliberálny človek používa strašne rozdielne metre na posudzovanie totožných situácií: Keď to robia moji lumpi, je to v poriadku, ak cudzí, tak je to zlé.

Natália Blahová (SaS)

Najmä čo sa týka reprezentácie Slovenska v zahraničí, správy, ktoré zo Slovenska prináša, sú veľmi pozitívne – aj tým, čo hovorí, aj tým, aká je. Som veľmi spokojná aj čo sa týka domácej politiky. Necháva veľa rozhodnutí na svoju úvahu a nechce sa nikomu zapáčiť.

Miroslav Číž (Smer)

Nevnímam výkon funkcie pani prezidentky pozitívne. Deklarovala snahu byť reprezentantom celej spoločnosti, no už pri výbere poradcov nenašla ani jedného, ktorý by názorovo alebo hodnotovo prezentoval iné politické názory ako ona. Pri niektorých veciach má dvojaký meter. Napríklad pri nahrávkach, ktorých hodnotenie významu a etika používania sa dramaticky mení podľa toho, v prospech koho by sa dali politicky využiť. Pani prezidentka úplne zabudla, podľa môjho názoru ako právnika, a ona ako právnička to veľmi dobre vie, že to je v štádiu trvalého páchania trestného činu. Veci, ktoré sú zo spisu, sú neverejné, chránené zákonom, a keď sa používajú selektívne týmto spôsobom, tak pani prezidentka sa k tomu prihlási. Je to niečo, čím sa prihlási k pánovi Kiskovi, ktorý tri roky ignoroval ústavu.

Boris Kollár (Sme rodina)

Úplne nesúhlasím so všetkými postojmi, názormi a ideológiou pani prezidentky, ale principiálne nemôžeme povedať, že nás ako stranu nejako vyrušovala. Do prezidentského úradu svojím spôsobom vkladá aj svoje postoje a názor na svet. Ideológia, ktorú presadzuje, nie je vždy kompatibilná s tou našou. Toto všetko rešpektujeme, demokratické voľby vyhrala a má právo sa pozerať svojimi očami na tieto veci a treba to rešpektovať. Pánovi Kiskovi sme vyčítali, že bol ten najlenivejší prezident, pretože robil iba od pondelka do stredy, v jej prípade môžem povedať, že je pracovitá, to sa jej nedá vyčítať.

Ján Budaj (OĽaNO)

Zatiaľ si dobre spĺňa rolu, ktorá je pre ňu najprirodzenejšia, to je reprezentácia Slovenskej republiky v zahraničí. Páčila sa mi šnúra nástupných návštev okolitých štátov a dokonca návšteva jednej z európskych veľmocí, vo Francúzsku. Po tejto stránke som spokojný. Pred prezidentkou bola aj úloha zbaviť sa straníckej nálepky, tam by som jej vedel ešte nejaké drobnosti vyčítať, ale verím, že aj túto úlohu berie vážne, lebo my chceme prezidentku, ktorá nebude bilbordom žiadnej politickej strany. Ešte stále ťahá za sebou stranícke vzťahy, treba sa naozaj dostať do tej štátnickej polohy.