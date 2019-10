Sulík: Neľutujem nič, koledovali si o to

Ľubomír Galko strane škodil vo vnútri, Jozef Rajtár bol zas toxický pre styky s exsiskárom Pavlom Forischom. „Zrejme si chceli vyskúšať, že keď budú strkať prsty do cirkulárky, že im to tie prsty odreže. Oni ešte budú kritizovať, ale to už bude len také štekanie spoza plota,“ konštatuje na margo odídencov líder SaS Richard Sulík. Priznáva, že celá kauza strane ublížila a budú sa musieť zmieriť s tým, že časť voličov na nich zanevrie.

VIDEO: Prekvapil lídra Sas masový odchod nespokojných členov? S kým si v strane najviac neporozumel a kto ho sklamal? Pozrite si v rozhovore s Richardom Sulíkom pre TV Pravda.

Čakali ste, že všetci vzbúrenci odídu spoločne?

Príjemne ma prekvapilo, že išli všetci naraz, pretože to mohli aj naťahovať. Potom by sme sa ešte dva týždne kvárili. Čiže je to fajn a oceňujem, že po tom, čo všetko nastvárali, si zobrali moju výzvu k srdcu a už išli.

Podľa Galka väčšina členov neprecitla a neuvedomili si, že SaS stratila morálny kompas. Ste autoritatívny predseda, ktorý neznesie kritiku, alebo pripravovala nespokojná platforma vzburu?

Kladiem si teraz otázku, kto je tu blázon a kto lietadlo. Každopádne všetko, čo sa v strane dialo a všetko, čo som robil ja, bolo v plnom rozsahu v súlade s našimi pravidlami, či už sú to stanovy, alebo rokovacie poriadky kongresu a republikovej rady. Po druhé, niekoľko citlivejších krokov potvrdila rozhodcovská komisia, ktorú máme na to, aby nám robila výklad stanov, že tie kroky sú v súlade so stanovami. Neviem, čo ešte viac môžem urobiť. Nehovoriac o tom, že postaviť sa všetkým členom v tajnej voľbe je vrchol demokracie.

Podľa niektorých vašich straníkov bol centrom odporu voči vám Ľubomír Galko a jeho intrigy. Uplynulú sobotu kongres vylúčil zo strany Natáliu Blahovú za nevhodné vyjadrenia voči SaS. Prečo nie aj Galka?

Preto, lebo kroky a vyjadrenia Natálie Blahovej škodili strane navonok a Ľubo Galko bol v tomto chytrejší. Dnes je to však úplne jedno, pretože títo ľudia sú už minulosťou.

Lucia Nicholsonová tvrdí, že za jej diskreditáciou stál exsiskár Pavol Forisch, ktorý mal spolupracovať s Jozefom Rajtárom. Kedy ste sa o kontaktoch s týmto človekom dozvedeli a ako ste sa s tým vysporiadali?

Dozvedel som sa o tom približne rok dozadu. Hneď som to s ním aj riešil. Na republikovej rade som tlačil na Jozefa Rajtára, aby sa s týmto pánom už viacej nestretával. Myslím si, že sa s ním stretával ďalej. Nevnímal som to dobre, lebo na základe blízkych kontaktov s takýmito ľuďmi ako je pán Forisch, sa Jozef Rajtár vlastne stal toxickým. Ja som preto celkom rád, že SaS opustil, lebo by už len kazil našu povesť.

Vedeli ste, že spolumajiteľ Esutu Anton Zajac mal Rajtárovi financovať informácie od Forischa?

Hovorím, že som to vtedy pred asi rokom riešil. Nechcem sa už v tom teraz vŕtať, pre mňa sú to uzavreté záležitosti.

Kým z iných strán vystupujú skôr jednotlivci, vás vo vlnách opúšťajú skupiny, čím si to vysvetľujete?

Nestalo sa to viackrát, ale raz v roku 2013, kedy odišlo naše biznis krídlo, čo bol najsvetlejší okamih strany v celých dejinách a teraz odišla táto 22-členná skupinka. Vnútrostranícke problémy sa týmto definitívne skončili. Oni ešte budú kritizovať, ale to už bude len také štekanie spoza plota.

Ľutujete niečo v súvislosti s touto kauzou?

Neľutujem nič. O to, ako dopadli, si priam koledovali. Situáciu hrotili, odmietali návrhy na zmier alebo nejaké riešenie, a tak aj dopadli. Zrejme si chceli vyskúšať, že sa to naozaj stane, že keď budú strkať prsty do cirkulárky, že im to tie prsty odreže.

Parlamentné voľby sú o necelých päť mesiacov, ako sa chcete dovtedy skonsolidovať?

Sme pripravení. Teraz začíname s intenzívnou kampaňou. Strana je zabehnutá. Máme všetky predpoklady a ideme zabojovať o našich voličov.

Predvolebné koalície ste doteraz odmietali, vaše preferencie aj vplyvom straníckych sporov klesajú. Stále trváte na tom, že SaS pôjde vo volieb samostatne?

Áno. SaS pôjde do volieb samostatne.

Kandidátka je schválená, stále však v nej môžete robiť nejaké zmeny. Plánujete ešte nejaké posily?

Mám poverenie doplniť zvyšné miesta. Ešte sú voľné tri. Zo strany odišlo 22 ľudí a vstupuje 23 ľudí, ktorí sa spontánne ozvali, že po tom, čo odišla táto skupinka, majú záujem byť v strane. Prezradím, že na našej kandidátke bude aj Ján Krošlák, bývalý svetový tenista a budú aj ďalší, ale tých predstavíme až na tlačovej besede.

Na aký výsledok si vo voľbách trúfate?

Ešte donedávna som hovoril, že chceme byť lepší, ako sme boli v roku 2016, teda viac ako 12 percent. Ale po týchto turbulenciách je logické, že časť voličov stratíme. Budeme sa musieť zmieriť s tým, že časť voličov na nás zanevrie, alebo prejde k iným. Preto teraz pre istotu nedávam žiadne čísla.