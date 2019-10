Slovenský robot Alexander pocestuje do Dubaja

Robot behá po dlážke a zbiera farebné loptičky. „Robot je zložený z troch základných častí, má podvozok, nasávač loptičiek s dopravníkovým pásom a kanón. Riadia ho dvaja členovia tímu, jeden má za úlohu pohybovať ním, druhý má na starosti funkciu zbierania loptičiek. Síce sme ho stihli vyrobiť za päť týždňov, no ešte ho do konania olympiády chceme vylepšiť," neskrýva ambície kapitán tímu Adam Kučera. Pozbierané loptičky dokáže Alex vystreliť požadovaným smerom.

Alex totiž dostal meno po Alexandrovi Prokopovi, ktorý v roku 1912 získal zlatú medailu v streľbe z vojenskej pušky na olympijských hrách v Štokholme. „Aj my pevne veríme, že sme skonštruovali šampióna,“ pridáva sa mentor štvorčlenného tímu z Bratislavy Adam Kukla. Študenti robota postavili približne za päť týždňov. Rovnakú stavebnicu dostali tímy z rozvojových aj ekonomicky bohatých krajín – ale bez návodu. Tak majú šance uspieť na medzinárodnom fóre všetci rovnaké.

VIDEO: Ako funguje robot Alex, ktorého zostrojili stredoškoláci?

Mentor Kukla vysvetľuje, že olympiáda chce upozorňovať na globálne problémy a ich riešenia. „Súťaž je príležitosťou osloviť mladých ľudí, aby inklinovali k vede, technike či matematike. Tohtoročnou globálnou témou je čistenie oceánov od odpadov. Preto sa rozprávame o ekologických a s tým súvisiacich problémoch a skúšame ich riešiť jazykom vedy,“ dodáva. Skonštruované roboty a ich vlastnosti môžu v budúcnosti poslúžiť ako námet pre vznik technológií, ktoré budú pomáhať pri ochrane životného prostredia.

Konkurencia bude silná, na medzinárodné finále First Global Challenge 2019 do Dubaja v Spojených arabských emirátoch by malo pricestovať až 190 tímov. Vlani sa finále konalo v Mexiku City a Slovensko reprezentovala pätica stredoškolákov. Súťažili s robotom Aurelom pomenovaným po známom vedcovi svetového formátu, strojnom inžinierovi a konštruktérovi Aurelovi Stodolovi. Zo 193 súťažiacich tímov ten náš skončil na 62. mieste a študenti si odniesli aj prestížne ocenenie Judges Award – Technical, ktorým porota ocenila jedinečné úsilie tímu a jeho výkon v oblasti technických schopností a zručností.

Do Dubaja pocestujú stredoškoláci z Bratislavy, Alexa však predstavili v Košiciach na podujatí SlovakiaTech Forum-Expo 2019. Nielen preto, aby sa mohli robotom pochváliť slovenským a zahraničným odborníkom z oblasti vedy, výskumu a inovácií, ale práve v Košiciach chceli zvýšiť povedomie o robotickej olympiáde. Podľa Kuklu by Alex mohol prilákať študentov aj z východu Slovenska, aby sa v budúcnosti zapojili do súťaže. „Potenciál tu je, veď študenti aj z tejto časti Slovenska sa zapájajú do mnohých robotických súťaží,“ podotkol mentor tímu.