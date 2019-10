Kontroverzná agentúra radí Trubanovi. Predtým ju mali Čaputová a Vallo

Poslala ich spoločnosť sídliaca v Prahe, ktorá patrí ruským majiteľom. Peniaze mali dostať kľúčové postavy pripravovaného puču. Vyšetrovanie prevratu sa ešte neskončilo, ale podľa západných tajných služieb sa malo na ňom podieľať Rusko.

VIDEO: Kto je Aron Shaviv a ktorým slovenským politikom pomáha? Prečo jeho politické kampane vyhrávajú? Kto ho zastupuje na Slovensku? Prečo je Shaviv spájaný s pokusom o prevrat v Čiernej Hore?

Služby poradenskej firmy Arona Shaviva využívali politické strany v Poľsku, USA, na Cypre či na Slovensku. V kampani primátora Matúša Valla, prezidentky Zuzany Čaputovej či PS/Spolu zastupuje Shavivovu firmu Michal Repa. Na otázku Pravdy, či za služby platia Repovi alebo firme Shaviv odpovedal Martin Burgr, manažér komunikácie progresívcov:

„Áno, fakturuje nám agentúra Shaviv, ale my spolupracujeme len s Michalom Repom.“ Burgr potvrdil, že progresívci o podozreniach ohľadom Shaviva a prevratu v Čiernej Hore vedia. „My sme sa na to pýtali, a povedali nám, že v Čiernej Hore robili štandardnú kampaň.“ Martin Burgr nevylúčil, že v prípade potvrdenia podozrení by konali: „V tom momente spoluprácu ukončíme, lebo by to bolo vážne.“