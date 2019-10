Hnutie Sme rodina - Boris Kollár sa po novom bude volať iba Sme rodina

Názov strany alebo jej skratka už nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.

„Z názvu hnutia vypustíme Boris Kollár a budeme sa volať iba Sme rodina. Chceli sme urobiť obštrukciu, že tam dáme „kollárovci“. Mohli sme to tak spraviť a bez problémov by nám to tak museli zapísať, lebo tento zákon to umožňuje, ale nebudem sa hrať na malého chlapca,“ priblížil Kollár.

Z parlamentných politických strán sa okrem hnutia Sme rodina – Boris Kollár toto kritérium týka aj strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Podpredseda strany Martin Beluský uviedol, že sa touto problematikou plánujú zaoberať v najbližších dňoch. Strany musia prijať nové názvy do konca októbra.