Čaká nás vrcholiaca jeseň s letnými teplotami

Najteplejší bol utorok 15. októbra, na niekoľkých miestach Slovenska boli totiž zaznamenané letné teploty, ktoré prekročili 25 stupňov. V Hurbanove v ten deň teplomer ukázal 25,5 stupňa, na krajnom východe v obci Trakany 25,7, v Mužli na Podunajskej nížine 25,2 a v Lelesi v okrese Trebišov 25 stupňov.

Rekordy v maximálnej dennej teplote však v utorok padli aj na meteorologických staniciach v Bratislave na letisku, kde mali 23,4, v Dudinciach 24,9, Nitre 24,5, Poprade 23,9, Prešove 22,5 a v Banskej Bystrici 23,4 stupňa.

Utorok znamenal aj niekoľko rekordných priemerných denných teplôt. Napríklad v Piešťanoch táto hodnota dosiahla 19,4, pričom celoslovenský rekord pre 15. október je 19,6 stupňa. Klimatológ Ladislav Markovič zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vysvetľuje, že tento rekord nebol ojedinelý a teplo bolo aj na takých miestach, kde by sa to neočakávalo. Uvádza Poprad, kde priemerná denná teplota dosiahla 13,7 či Štrbské Pleso s 12,7 stupňa.

Za príjemné počasie môže prúdenie teplého a mierneho južného až juhovýchodného vzduchu. V Piešťanoch 15. októbra priemerná denná teplota neklesla pod 16,8 stupňa, čo je podľa Markoviča teplota, ktorá zodpovedá skôr letnému ako jesennému obdobiu. Na Záhorí minimálna denná teplota dosiahla 14,8, v Nitre 13,5 a Žiharci 13 stupňov.

Klimatológ poukazuje na teplotu na Chopku – 13. októbra tam namerali maximálnu 13,7 a priemernú dennú teplotu 11,1 stupňa a na druhý deň maximálnu 14,7 a priemernú dennú teplotu 12,6 stupňa. „Na vysokohorskú polohu je to veľmi teplo. Normálne by sa teploty na Chopku mali pohybovať pod piatimi stupňami,“ dodáva Markovič.

V tomto týždni sme zažili už aj hmly a nízke inverzie. V piatok sa slnečným lúčom nepodarilo rozohnať hmlu a niečo podobné sa môže stať aj v sobotu. „Ak sa však hmla rozplynie, môžeme očakávať, že ráno bude do 10, počas dňa aj okolo 22 stupňov,“ podotýka Markovič. No môže sa stať, že sa krajina zahalí do hmly aj na celý deň a bude aj mrholiť. Už v sobotu sa rozfúka slabší vietor, ktorý neustane približne do stredy.

V nedeľu sa zrejme ešte viac oteplí, teplomer môže ukazovať aj 24 a miestami aj viac stupňov. „Fúkať by mal silnejší južnejší vietor, preto môže byť teplota niekde aj vyššia,“ pokračuje klimatológ. Upozorňuje, že vo vyšších polohách bude vietor silnejší.

Začiatok budúceho týždňa sa chystá pokračovať v podstate v letných teplotách. Markovič hovorí, že môže byť opäť aj niečo vyše 25 stupňov. „Momentálne nehrozí prechod frontu nad naším územím, takže aj ďalšie dni budú teplé. Ráno však treba upozorniť na hmlu alebo nízku oblačnosť,“ dodáva.

Z utorka nad stredu môže Slovensko zasiahnuť rozpadávajúci sa front, a hoci sa zväčší oblačnosť, zrážky budú skôr len výnimočné. Podľa Markoviča ešte stále nemôžeme hovoriť o pravom babom lete, pretože tlaková výš nad naším územím nie je stabilná. „No na pohľad bude príjemne, na toto ročné obdobie aj mimoriadne teplo. Babie leto budú pripomínať aj lietajúce pavučiny, z meteorologického hľadiska však o pravé babie leto nepôjde,“ uzavrel.