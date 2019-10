Gál podal návrh na disciplinárku voči Jankovskej a Harabinovi

Svojmu predchodcovi na čele rezortu spravodlivosti Gál vyčíta aktívnu politickú činnosť v súvislosti so vznikajúcou stranou Vlasť. Jankovská by podľa našich informácií mala byť disciplinárne stíhaná za klamanie o stykoch s advokátom Radomírom Bžánom, pri ktorom ju pristihli novinári a prezradil aj samotný Bžán.

„Dôvodom podania návrhu na disciplinárne konanie voči JUDr. Monike Jankovskej je porušenie povinnosti sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti a to po celý čas trvania funkcie sudcu. Minister spravodlivosti SR má za to, že predmetný disciplinárny návrh nie je v rozpore s prípadným trestným konaním. Prípadné trestné konanie by sa mohlo vzťahovať na iné skutky sudkyne. V prípade sudcu JUDr. Štefana Harabina podal minister spravodlivosti SR návrh na disciplinárne konanie pre jeho aktívnu politickú činnosť, ktorá je v rozpore so zákonnou povinnosťou sudcu,“ informovala hovorkyňa rezortu spravolivosti Zuzana Drobová.