Kalavská už podala podnet na GP pre tender na záchranky

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská už pre tender na záchranky podala podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Povedala to po stredajšom rokovaní vlády. Dodala, že ak sa potvrdí, že bolo pri tendri akékoľvek pochybenie, je pripravená na všetky možnosti.

„Bola som asi prvá, ktorá dala podnet na generálnu prokuratúru,“ povedala Kalavská v reakcii na tvrdenia poslanca Mareka Krajčího (OĽaNO), že ministerka nekonala a že sa na GP už obrátil on. Kalavská dodala, že si vyžiadala aj informácie od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Keďže spolupráca s úradom aj predsedom ÚDZS bola podľa jej slov nulová, odvolali ho z funkcie.

„Nech sa stane čokoľvek, dozvieme sa pravdu, a ak sa potvrdí, že tam bolo niečo, čo nie je kóšer, som za všetky možnosti,“ zdôraznila. Ministerka zároveň informovala o tom, že sa rozprávala so záchrankami v gescii rezortu, aby sa pripravili na situáciu, keď by bolo nutné, aby obhospodárili viac bodov, ako majú.

Kalavská vysvetlila, že opakovane sedela s právnikmi a pýtala sa ich, či je možné tender zrušiť. „Bolo mi mnohými právnikmi povedané, že tender nie je možné zrušiť. Verejné obstarávanie s tým nič nemá, to je špeciálny zákon,“ vysvetlila s tým, že jediné, čo môže v tejto situácii urobiť, je dať v rámci zrýchleného legislatívneho konania nový zákon na novembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.

Ministerka vysvetlila, že v súčasnosti je dočasne poverený riadením ÚDZS zástupca riaditeľa. „Teraz hľadáme človeka, ktorý by toto riadenie zobral. Povedzme si úprimne, to, čo ho tam čaká, nie je prechádzka ružovou záhradou,“ skonštatovala Kalavská. Doplnila, že keby prešla na októbrovej schôdzi stratifikácia, situáciu by riešili pozmeňujúcimi návrhmi k nej v druhom čítaní.

Člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí v stredu informoval o tom, že podal pre výberové konanie na obsadenie staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) podnet na GP. Vyzval ministerku Kalavskú, aby vláde „urýchlene“ predložila návrh na vymenovanie nového predsedu ÚDZS. Tvrdí, že ministerku výbor vyzýval, aby konala, podľa jeho slov tak neurobila.

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS za 800 miliónov eur v polovici júna sa týkalo 328 bodov. Najviac ich získala spoločnosť LSE – Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc.

Dôvodom pochybností okolo tendra boli informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Vtedajší predseda ÚDZS Tomáš Haško však zaujatosť členov komisie opakovane odmietol. Trval na tom, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou.