OĽaNO a KÚ vyzývajú vládu, aby konala voči Istanbulskému dohovoru

„Vláda vo veci Istanbulského dohovoru nekoná dostatočne a nerešpektuje uznesenie Národnej rady (NR) SR, teda vôle volených zástupcov ľudí. Určite na tom má veľký podiel MS SR, jeho nekonanie a ignorovanie vôle voličov a poslancov. Prejavilo sa to v tom, že Slovensko sa nijako nevyjadrilo k tomuto sporu,“ vysvetlil nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka. Dopĺňa, že pripomienky k dohovoru sa môžu posielať do 23. decembra. MS podľa strán zaslalo svoje stanovisko bez pripomienok 4. novembra.

Mimoparlamentné hnutie KDH víta, že sa OĽaNO a KÚ pripojili k ich výzve o tom, aby Gál písomne vyjadril svoje pripomienky voči dohovoru. Schválenie Istanbulského dohovoru považuje KDH za porušenie princípu subsidiarity. „Okrem toho, podľa nás v stanovisku SR treba namietať rozporom medzi niektorými ustanoveniami Istanbulského dohovoru a Ústavou SR a v neposlednom rade faktom, že NR SR je proti ratifikácii tohto dohovoru,“ uviedlo KDH.

OĽaNO a KÚ navrhujú, aby sa do procesu pripomienkovania medzinárodných zmlúv mohla zapojiť aj NR SR. Chcú, aby minister ešte pred tým, ako sa začne zaoberať pripomienkami, zašle dokument na Výbor NR SR pre európske záležitosti a dá tak možnosť poslancom vyjadriť svoje pripomienky.

„Daný minister tak bude musieť pracovať s týmito pripomienkami v stanovisku za SR. Pretože on to pripomienkuje za Slovensko, a to je dôležité. Takéto veci by nemali zostať bez pripomienok volených zástupcov,“ povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.