Martin príde bez bieleho koňa, ale s dáždnikom

Ako bude? Odpoveď bude v najbližších dňoch jednoduchá: Daždivo. Aj Martin nepríde v pondelok na bielom koni, dážnik by sa mu však zišiel.

Už prvých sedem novembrových dní na niektorých miestach Slovenska napršalo aj okolo 100 mm zrážok. Ako príklad uvádza Pavel Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave, Banskú Bystricu, kde zrážok spadlo 92 mm. V Lome nad Rimavicou 76 mm, normál za celý november by mal byť 67 mm, v Telgárte zasa 79 mm, normál je však 63 mm zrážok.

„A bude pršať aj cez víkend, aj na budúci týždeň. A myslím si, že ani potom sa zrážky len tak neskončia. Rátajme, že tohtoročný november bude veľmi bohatý na zrážky,“ upozorňuje Faško. Zrážky pomôžu nízkym hladinám podzemných vôd, ale, ako pokračuje klimatológ, ak sa budú zrážky koncentrovať do niekoľkých dní a budú veľmi výdatné, môže vzniknúť nebezpečenstvo záplav.

„To, čo napršalo doteraz, prírodné prostredie absorbovalo. Hoci na niektorých miestach v utorok napršalo za 24 hodín až 70 mm zrážok. Keď však bude pršať príliš často a prírodné prostredie sa presýti vlahou, voda bude stekať do riek a potokov a bude rásť riziko záplav,“ vysvetľuje klimatológ.

Na jednej strane je november taký, aký má byť – málo slnečných lúčov, veľa mrakov, dážď. „To patrí k našej klíme v tomto ročnom období. Ale – november je aj nadnormálne teplý, a to by nemalo byť,“ podotýka Faško. V posledný októbrový a prvý novembrový deň bolo chladno, ale už 3. novembra na juhozápadnom Slovensku namerali vyše 20 stupňov. „Veľmi rýchlo sa oteplilo a aj ďalšie dni boli výrazne teplé. V Orechovej na krajnom východe dosiahla priemerná denná teplota v pondelok 14,8 stupňa. Tak by tam malo byť koncom augusta, nie začiatkom novembra,“ argumentuje klimatológ.

Dodáva, že v novembri by mal teplomer ukazovať päť a menej stupňov. „Hoci slnko počas dňa dlho nesvieti, je teplo večer, v noci a ráno. Mrzne naozaj len výnimočne, v Poprade mali v piatok ráno v úrovni dva metre nad zemským povrchom –2,3 stupňa,“ dodáva. Príkladom, ako to je v rámci celej krajiny, sú Piešťany, kde bolo zamračené, fúkal juhovýchodný vietor a minimálna teplota dosiahla 9,3 stupňa.

Pranostika o Martinovi, ktorý chodí na bielom koni, sa tento rok teda nenaplní. Napríklad na bratislavskej Kolibe bol 11. novembra sneh naposledy v roku 2007, odvtedy ani raz.

Hoci cez víkend bude pršať, teploty by mali dosiahnuť okolo desať stupňov. Podľa Faška riziko mrazov je veľmi nízke. Upozorňuje však, že je vlhko a keď sa teplota priblíži k nule, môže sa niekde vytvárať aj poľadovica. „Akútnejšie je však nebezpečenstvo šmykov na vlhkom lístí, výskyt hmiel a nízkej inverznosti,“ varuje.

Pocit z počasia zhorší aj juhovýchodný vietor, ktorý by síce nemal byť silný v nárazoch, bude však nepríjemne vytrvalý a môže vyvolávať pocit chladu. „Za nebezpečný by som ho pokladal vo vysokohorských polohách,“ mieni klimatológ.