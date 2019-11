Pravda pred 30 rokmi: Očité svedectvo

Ministerstvá vnútra, školstva a zdravotníctva vydali vyhlásenia , ktoré správu o úmrtí študenta Martina Šmída označili za zámerne šírenú dezinformáciu.

Predseda českej vlády František Pitra v nedeľnom televíznom vystúpení vyzval verejnosť, osobitne mládež a umelcov, k rozvahe a občianskej zodpovednosti.

Očité svedectvo

Správy o „ubitom študentovi“ a výzvy na protestný štrajk sa rozšírili v sobotu popoludní a večer. Počas popoludnia ich do svojich relácií začali zaraďovať vysielačky Slobodná Európa a Hlas Ameriky… Bol som v piatok večer ako spravodajca Rudého práva svedkom udalostí, ktoré s odvolaním sa na chartistu Petra Uhla Slobodná Európa vykreslila tak drasticky, že mali u každého, čo správu počuje, okamžite vyvolať búrku hnevu a rozhorčenia. Boli však v rozpore s tým, čo som videl… Nevidel som použitie slzotvorného plynu, ani nasadenie psov, medzi zakročujúcimi príslušníkmi neboli vojaci. K zrážkam a použitiu obuškov dochádzalo, keď konkrétna osoba kládla odpor pri predvádzaní alebo zisťovaní totožnosti…

Občania i návštevníci Prahy, ktorí v nedeľu vyšli do mesta, aby využili krásne počasie na prechádzku a otvorené obchodné domy na nákupy, boli vtiahnutí do situácie, ktorú možno len ťažko pochopiť. Pred palácom Metro na Národnej triede skupina mladých opatrovala akýsi oltárik – hŕbu sviečok – vraj za zabitého pri demonštrácii. To isté hneď oproti – pri jazykovej škole sa šuškalo, že zabití tu boli dvaja: chlapec a dievča. Kúsok ďalej pri vchode do kancelárie Športturistu ďalší koberec vosku a sviečok. Aj tu vraj mal vyhasnúť mladý život. Niektorí okoloidúci si dovolili poznámku, že predsa hlásili v rozhlase, že nikto nezahynul. Z davu bola pohotová anonymná odpoveď: „Vari tomu veríte?!“

Okolo štvrtej hodiny sa z prizerajúcich sa na Národnej triede vytvoril dav, ktorý smeroval na Václavské námestie. Došiel hore. Mládenci na vyvýšených miestach po ceste vykrikovali rôzne heslá, ktoré dav opakoval. Chceme novú vládu! Obeste komunistov!, Preč s Ľudovými milíciami!, Preč s armádou! A aj Už sa to začalo, nemožno skončiť! Či Nechceme byť poslední!

Proti mase niekoľkých tisícok ľudí, z ktorých sa mnohí ešte nedokázali vymaniť zo zajatia rozjatrených emócií, orgány ZNB nezasahovali. Až keď pred šiestou hodinou večer samozvaní vodcovia tiahli s davom na Malú stranu a ozývali sa hlasy Na Hrad!, prehradili poriadkové oddiely v priestore Újezd cestu nepovolenej demonštrácii. Dav sa presunul späť na Václavské námestie a potom k Národnému divadlu. A opäť heslá a výzvy. Pred 21. hodinou sa ľudia vo vzrušenej atmosfére začali rozchádzať. V meste zostali hlúčiky diskutujúcich. K zásahu jednotiek VB nedošlo.

Jiří Kohout, 20. novembra 1989