Lajčák: Počas slovenského predsedníctva v OBSE nastal na Ukrajine posun k lepšiemu

Za dôležité kroky označil opravu zbombardovaného mosta na línii kontaktu na východe Ukrajiny, ale aj politický pokrok pri riešení konfliktu s proruskými separatistami. V tejto súvislosti pripomenul nadchádzajúci summit Normandskej štvorky v Paríži. Hovoril o tom vo štvrtok v úvodnom prejave na zasadnutí Ministerskej rady OBSE v Bratislave.

Pokrok v Luhansku

„Videli sme pokrok. Práve som sa vrátil zo Stanycie Luhanska. Po mojom prvom výlete tam mi niekto povedal, že by bolo zázrakom, keby sa most opravil. A to je presne niečo, čo sa stalo. Teraz ľudia môžu prekročiť most v bezpečí a so cťou,“ povedal šéf slovenskej diplomacie. Zároveň poďakoval aj prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému a ukrajinskej vláde.

Pokrok podľa jeho slov nastal aj na politickej úrovni. „Nikto z nás by to v januári nepredpovedal, že sa v tomto roku uskutoční summit Normandskej štvorky, uviedol v súvislosti s nadchádzajúcim summitom lídrov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny v Paríži. "A presne toto sa zhmotní nasledujúci týždeň v Paríži. Musíme udržať toto mimoriadne dôležité momentum a konečne začať s realizáciou dohôd z Minska,“ zhodnotil.

Nemôžeme zabudnúť na Krym

Minister Lajčák upozornil aj na situáciu na Kryme či Náhornom Karabachu. „Bohužiaľ, nie všetko sú len dobré správy. Ľudia stále trpia a ľudia stále zomierajú. A tým, že mám na starosti zásady a záväzky tejto organizácie, nemôžeme zabudnúť na Krym,“ pokračoval.

„Musím byť úprimný, ako momentálny predseda nemám žiadnu magickú formulu na to, ako vyriešiť krízy a konflikty raz a navždy. Čo však mám, je viera, silná viera, že OBSE pokusy o deeskaláciu napätia a otvorenie kanálov na nový dialóg sú neoceniteľné. A táto organizácia bude tá prvá, ktorá navrhne podporu pre konkrétne kroky smerom k mieru,“ uviedol.

Lajčák ešte pre začiatkom samotného zasadnutia novinárom povedal, že cieľom dvojdňového summitu je prijatie takzvanej bratislavskej výzvy (Bratislava Appeal), v ktorej by sa ministri mali prihlásiť k zakladajúcim princípom a záväzkom OBSE. Do slovenskej metropoly zavítalo takmer 40 ministrov a 13 štátnych tajomníkov rezortov diplomacie.