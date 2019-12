Všetko mi zhorelo, začnem od nuly, nemám nič, hovorí obyvateľka prešovskej bytovky

Silvia Hrebeňárová bývala na 10.poschodí. Prišla z nočnej služby, pretože pracuje na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby. „Prišla som domov a cítila som plyn. Zavolala som nášho bytového dôverníka. Nebol doma, no vravel, že zistí, čo sa deje.

"Medzitým som išla do auta vybrať si nejaké veci. Robotníci tam čosi kopali. Povedala som im, že niečo strašne cítiť v byte. Oni odpovedali, že niečo sa stalo, ale že to už majú pod kontrolou. Plyn však bol strašne cítiť, nechala som otvorené okná v byte. Išiel so mnou robotník alebo nejaký šéf, chcel zistiť, či nesmrdí plyn z odpadu z umývadla, povedal, že nie,“ povedala rozrušená Silvia Hrebeňárová, ktorá si po odchode robotníka ešte sadla na gauč a zrazu počula silnú ranu.

„Zrazu to buchlo, neviem odkiaľ, z vnútra. Vleteli do mňa dvere, šuchli ma o ruku, ale nie som zranená, nič mi nie je,“ uviedla Hrebeňárová. Začala zisťovať, či sa dá z bytu ujsť, nevedela sa dostať k schodisku ani k výťahu. Počula kričať susedu, nevie, čo sa s ňou stalo.

„Dostala som sa na balkón, na deviatom poschodí bol hasič. Povedal, že nech idem do vedľajšej izby. Bála som sa tam ísť, kričala som, nech niečo robia. Praskali tam steny, bolo počuť padať kamienky. Neviem ako dlho to trvalo, pre mňa to bola večnosť,“ spomína na desivé momenty. V priebehu niekoľkých sekúnd prišla o všetko.

„Ešte pred príchodom domov som si vybrala z bankomatu peniaze. Všetko zhorelo, karty, peniaze, všetky doklady… Začnem od nuly, nemám nič,“ smutne konštatovala Silvia Hrebeňárová, ktorá žila v byte sama a teraz bude bývať u svojej mamy.