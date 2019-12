Slovensku môže podľa OĽaNO hroziť žaloba od EK pre tender na záchranky

K otázke súladu slovenskej právnej úpravy týkajúcej sa výberového konania na licencie pre záchranky s európskou legislatívou sa obrátil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na Európsku komisiu (EK). OĽaNO tvrdí, že uznesenie európskeho dvora je smerodajné aj pre EK, a teda odpovedá aj na nejasnosti, s ktorými sa ÚVO obrátil na komisiu. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uviedlo, že rešpektuje rozhodnutie ÚVO obrátiť sa na EK.

Súdny dvor podľa poslanca parlamentu Mareka Krajčího (OĽaNO) rozhodoval v júni o podobnom prípade v Taliansku. Poslanec preto na základe rozhodnutia dvora tvrdí, že tender na poskytovanie služieb ambulancií záchrannej zdravotnej starostlivosti bol realizovaný v rozpore so smernicou EÚ. „Na základe týchto faktov hrozí SR žaloba od EK za nedodržanie európskych právnych predpisov. Žaloba na SR, samozrejme, poputuje potom na európsky súdny dvor, ktorého rozhodnutie sa dá aj na základe spomenutého uznesenia očakávať,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Krajčí s tým, že sa dá očakávať udelenie pokuty v hodnote 800 miliónov eur. Jej výška bude podľa neho závisieť od toho, „ako dlho budeme tento nezákonný stav udržiavať“.

Licencie by mali byť podľa hnutia okamžite vyhlásené za neplatné. Krajčí tiež kritizuje návrh zákona, ktorý v tejto súvislosti pripravilo MZ. „Opätovne tento návrh nie je v súlade so zákonmi EÚ a obchádza proces verejného obstarávania. Návrh je z môjho pohľadu zlý, a preto vyzývam MZ, aby pripravilo nový zákon na výber ambulancií záchrannej zdravotnej služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ povedal Krajčí.

MZ v reakcii uviedlo, že návrh zákona obsahuje také pravidlá a postupy v procese výberového konania na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré nebudú vzbudzovať žiadne pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti tohto procesu. Mali by tiež v budúcnosti vylúčiť akékoľvek podozrenia. „Nový spôsob kreovania výberovej komisie zaručuje do budúcnosti transparentnosť celého výberového konania okrem iných nových prvkov, aj práve prostredníctvom jej zloženia,“ vysvetlila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

Rezort zdravotníctva zároveň uviedol, že zrušenie tendra na záchranky nie je možné. „Opakovane uvádzame, že ministerstvo nedisponuje zákonnou pôsobnosťou zrušiť predmetné výberové konanie,“ uviedla Eliášová.

Krajčí tiež v piatok informoval, že požiadal ÚVO, aby chránil verejný záujem a požiadal príslušný súd o vyhlásenie neplatnosti vydaných licencií, čo podľa neho úrad doteraz neurobil. „Vyzývam preto aj na základe uznesenia súdneho dvora z 20. júna tohto roku pána predsedu a úrad, aby sa čo najskôr obrátili na súd s určovacou žalobou, aby na základe európskych právnych predpisov vyhlásil neplatnosť vydaných licencií,“ doplnil.

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna sa týkalo 328 bodov. Najviac ich získala spoločnosť LSE – Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. Dôvodom pochybností okolo tendra boli informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Vtedajší šéf Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáš Haško zaujatosť členov komisie odmietal. Trval na tom, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou. Svojej funkcie sa pre kauzu vzdal.