Január je zatiaľ lakomý na sneh

V piatok o desiatej dopoludnia bolo na Malom Javorníku, ktorý o čosi presahuje nadmorskú výšku 500 metrov, +0,1 stupňa. Na bratislavskej Kolibe, ktorá má výšku tesne nad 300 m nad morom, namerali –3,5 stupňa. Koliba bola ponorená v inverznej oblačnosti, na stromoch sa tvorila námraza. Javorník však už bol nad úrovňou inverzie, preto tam aj bolo citeľne teplejšie. "Ešte väčšie rozdiely boli v tatranskej oblasti. V piatok o desiatej dosiahla teplota vzduchu v Starej Lesnej a Podolínci –9,7, na Skalnatom Plese však mali +9 stupňov,“ vysvetľuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. Z výšok nad hranicou inverzie sa ponúkajú priam rozprávkové výhľady.

VIDEO: Pozrite si vo videopredpovedi TV Pravda, aké počasie očakáva meteorologička Miriam Jarošová počas predĺženého víkendu.

Veterný víkend

Cez víkend však bude Európou prechádzať studený front od severozápadu. "Mal by inverziu rozrušiť. Ochladiť by sa malo na horách, v nižších polohách prinesie aj vzostup teplôt,“ hovorí klimatológ. Na najteplejších miestach juhozápadného Slovenska môže teplomer vyskočiť do kladných hodnôt. Zároveň Faško upozorňuje na silný vietor. Najnebezpečnejší bude v horských a vysokohorských oblastiach, kde môže mať v nárazoch silu aj vyše 100 km/h.

Keďže poveternostný front prinesie so sebou aj zrážky, na horách snehové, Faško neodporúča vysokohorské túry. "Bude hroziť nebezpečenstvo vytvárania závejov a snehových jazykov,“ upozorňuje. V nížinách zasa stúpne nebezpečenstvo tvorby poľadovice. Po veternom víkende by už v noci z nedele na pondelok malo prísť upokojenie a začne mrznúť.

"Nebudú to však veľmi silné mrazy, hoci sa tomuto obdobiu zvykne hovoriť trojkráľová zima,“ pokračuje klimatológ.

Aj počas týždňa sa však môžu tvoriť inverzie. "Vždy po prechode poveternostného frontu sa uplatňuje vplyv tlakovej výše. Tá má tendenciu pohybovať sa od západu smerom na východ, takže po jej okraji začne prúdiť teplejší vzduch. Keďže prúdi vo vyšších vrstvách atmosféry, tvoria sa inverzie,“ vysvetľuje Faško. A tak by to malo byť počas celého budúceho týždňa, keď budú naším územím prechádzať poveternostné fronty so zrážkami, ktorých však veľa nebude.

Sneh nie je a asi ani nebude

Táto zima je pomerne chudobná na sneh. V piatok ráno mali na Lomnickom štíte 113, na Chopku 83 centimetrov. V Oravskej Lesnej 20, na Štrbskom Plese 16 cm. A v nižších nadmorských výškach nie je snehová pokrývka všade.

"V Podolínci namerali 7, v Liesku na severnej Orave 4, v Medzilaborciach 2 a 1 centimeter snehu mali v Poprade, v Telgárte a vo Švedlári. Väčšina ostatných meteorologických staníc je bez snehovej pokrývky,“ vyratúva klimatológ.

Ani výhľadovo by zrážky nemali byť výdatné. No v decembri ich bolo viac ako dosť. V Lome nad Rimavicou dosiahol decembrový mesačný úhrn zrážok 126 mm, čo je siedmy najvyšší mesačný úhrn na tejto meteorologickej stanici v decembri od roku 1961. Na bratislavskej Kolibe napršalo za uplynulý mesiac 82, pred rokom 92 mm – oba decembre patria k desiatke zrážkovo najbohatších decembrov.

Množstvo zrážok súviselo podľa Faška s mimoriadnym teplom. Na bratislavskom letisku bol december 2019 tretím najteplejším od rokom 1951. Ale aj ďalšie stanice hlásia, že posledný mesiac minulého roka bol extrémne teplý. Ako príklad klimatológ uvádza priemernú mesačnú teplotu v Stropkove, kde to bolo +2,2, v Michalovciach +2,9 a v Orechovej +3,8 stupňa, pričom decembrová priemerná teplota by mala byť záporná. "Takmer všade na Slovensku by mala byť priemerná decembrová teplota záporná, na najteplejších miestach juhozápadného Slovenska by sa mohla pohybovať okolo nuly,“ upozorňuje Faško.

Celý už minulý rok však bol veľmi teplý. Časť meteorologických staníc hlási teplotné rekordy, časť – najmä na strednom Slovensku – vyrovnala rekordy z rokov 2014 a 2018. Napríklad v Dolnom Hričove bola priemerná ročná teplota tretia najvyššia, dosiahla 9,9 stupňa – predbehli ju práve roky 2014 s 10,2 a 2018 s 10,1 stupňa. Podľa Faška sa tri najteplejšie roky koncentrujú do obdobia ostatnej šesťročnice.

V roku 2018 dosiahla priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku teplotu 13 stupňov, bolo to v Žiharci. Vlani sme zaznamenali nový rekord – 13,1 stupňa, opäť v Žiharci. Faško upozorňuje, že toto nie je dobrý rekord. A dokladá ďalší príklad: na bratislavskej Kolibe dosiahla priemerná ročná teplota vzduchu hodnotu 12 stupňov dva roky po sebe, teda v roku 2018 aj 2019. Pritom dlhodobý priemer za posledné ucelené tridsaťročie 1991 až 2010 bola táto hodnota 10,1 stupňa. Za krátke obdobie poskočila takmer o dva stupne. Je to výsledok klimatickej zmeny podmienenej činnosťou človeka.