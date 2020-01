Vrah Molnár päty z Leopoldova nevytiahol, jeho doživotie zatiaľ platí

Ján Molnár spoločne s Ľuborom Masárom v auguste 1990 zavraždili Holanďanku Gabriellu Widdershovenovú Groenovú. Súd im obom vymeral doživotie.

Verejné zasadnutie na súde v Trnave sa uskutočnilo prostredníctvom telemostu. Kým senát súdu bol fyzicky na súde v Trnave, Ján Molnár zostal v leopoldovskej väznici.

Molnár má odsedených už 29 rokov, na pojednávanie prišiel s paličkou. Je presvedčený, že s prispôsobením sa súčasnej dobe nebude mať problémy. Tvrdí, že na život vonku je pripravený a žil by z dôchodku. „Rodina by ma podporovala, mám sestru, mám kam ísť. Rodina ma čaká, veď aj nedávno som mal návštevu,“ povedal Molnár s tým, že po prepustení sa chystá ísť do Bratislavy za rodinou.

Súd však nakoniec trval iba niekoľko minút, Molnár si totiž návrh na podmienečné prepustenie rozmyslel a dôvodil, že nemá advokáta. „Nemám zatiaľ advokáta, chcel by som, aby sa to odročilo, kým mi rodina nejakého zoženie,“ obrátil sa na sudcu. Ten však jeho návrh na odročenie neakceptoval, podľa neho mala Molnárova rodina na hľadanie advokáta 15 až 20 dní.

Na slobodu by sa nedostal

Potom Molnár zaradil spiatočku. „Myslel som, že to bude živé pojednávanie, nie takto cez telemost. Zrušte to celé, keď nie je cieľ čestne tento prípad riešiť, bude zbytočné špiniť ma vonku. Beriem žiadosť späť,“ rozhodol sa vzápätí. Ak by však aj sudca o jeho žiadosti rozhodoval, Molnár by sa na slobodu nedostal. Žiadosť o prepustenie totiž môže podať najskôr v októbri tohto roku.

Molnár a Masár boli v čase nežnej revolúcie vo väzení pre inú trestnú činnosť. Molnár bol odsúdený za vraždu priateľky. Na slobodu sa dostali vďaka amnestii prezidenta Václava Havla na prelome rokov 1989/1990. Už v auguste 1990 na parkovisku diaľnice A-25 v Rakúsku zaútočili na 27-ročnú Holanďanku a jej manžela. Najprv udreli muža, ktorý upadol do bezvedomia. Zviazali ho, zapchali mu ústa, zalepili oči a takto ho hodili do auta.

Gabrielle Widdershovenovej Groenovej na hlavu natiahli vrece a zviazali ruky. Žena prosila o zľutovanie a ponúkala útočníkom peniaze. Slováci jej však prikázali piť slivovicu z fľaše, potom ju znásilnili a zaškrtili opaskom. Jej telo vyhodili a našlo sa až po dvoch mesiacoch zahrabané v kope sena. Omráčeného a dobitého muža nechali v aute. Netušili totiž, že ich útok prežil a neskôr ich z krutého činu aj usvedčil.

Ján Molnár žiadal o prepustenie na slobodu v minulosti už dvakrát. Prvú žiadosť stiahol a druhej súd nevyhovel.

Trestný zákon na Slovensku umožňuje požiadať o podmienečné prepustenie aj doživotne odsúdeným väzňom po 25 rokoch strávených za mrežami. Ako pre Pravdu spresnila Katarína Nováková, riaditeľka odboru komunikácie Zboru justičnej a väzenskej stráže, aktuálne si odpykáva doživotný trest 57 väzňov. Dosiaľ nebol prepustený na slobodu ani jeden z nich. Von sa pritom skúšali dostať viacerí, medzi nimi napríklad aj sériový vrah Ondrej Rigo či aktéri úteku z väzenia v Leopoldove, ktorí zavraždili piatich dozorcov.