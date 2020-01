Hlúpa chyba Kisku, volebné heslo odpísal od sudcu z kauzy pozemky

Práve sudca Radačovský súdil spor medzi Kiskom a zubárom Jánom Francom. Išlo o lukratívny pozemok vo Veľkom Slavkove.

Spor sa ťahal niekoľko rokov. Len náhodou sa Franc dozvedel, že pozemok, ktorý získal darovaním, už nie je jeho, ale patrí vtedajšiemu prezidentovi Kiskovi. Ten situáciu odmietol riešiť a tak sa spor dostal na súd.

Radačovský ako sudca popradského okresného súdu rozhodol, že pozemok patrí Francovi. Po pojednávaní nepriamo vyzval Kisku, aby odstúpil z funkcie. Pre médiá vtedy povedal: „Keby som bol prezidentom republiky a sudca by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja.“

Krátko na to sa Radačovský vzdal sudcovskej funkcie a kandidoval za extrémistických kotlebovcov do europarlamentu. Vtedy sa na bilboardoch snažil voličov osloviť sloganom „Hlavu hore“.

Rovnaké heslo sa zrejme nepozorosťou volebného tímu objavilo aj na bilboardoch Andreja Kisku.

Ide pritom o pozitívny slogan, ktorý bol využitý aj v predchádzajúcich voľbách. Na tento prešľap kiskovcov upozornil na sociálnej sieti Robert Fico.