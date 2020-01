Špeciálny prokurátor zamietol sťažnosť v kauze Tipos ako nedôvodnú

Bývalý šéf štátnej lotériovej spoločnosti Tipos Jána Barczi a bývalý šéf IT odboru Miloš Prelec.

Podali ju exriaditeľ spoločnosti Tipos Ján Barczi a bývalý šéf IT Miloš Prelec voči uzneseniu o vznesení obvinenia. Uviedla to hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Sú obvinení z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Prokurátorovi ÚŠP bol presne pred mesiacom vyšetrovateľom predložený spis so sťažnosťami voči uzneseniu o vznesení obvinenia oboch obvinených. Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Tipos a bývalý šéf IT sú aktuálne stíhaní väzobne. Rozhodol o tom 5. decembra minulého roku trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Na svojom verejnom zasadnutí tak vtedy sčasti vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý oboch pôvodne 29. novembra nezobral do väzby.

Jána Barcziho a Miloša Preleca okamžite po zdôvodnení rozhodnutia eskortovali priamo z pojednávacej miestnosti príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže do väzby, a to do ústavov v Bratislave a Leopoldove. NS SR dospel k záveru, že sťažnosť prokurátora je dôvodná len sčasti. „Skutok, ktorý je kladený obvineným, sa stal,“ zdôvodnila predsedníčka senátu NS SR.

V pozíciách, v ktorých obidvaja pôsobili, mali páchať spoločne trestnú činnosť a bude potrebné vypočuť viacerých svedkov a stotožniť viacerých svedkov v minimálne 144 prípadoch podozrivých hracích kont. NS SR teda vyhovel prokurátorovi ÚŠP, len čo sa týka kolúznej väzby. Teda dvojica by v rámci prebiehajúceho trestného konania mohla ovplyvňovať svedkov. Rozhodnutie NS SR bolo právoplatné a nebol možný voči nemu riadny opravný prostriedok. NS SR tak neprijal písomné sľuby a záruky obvinených a iných osôb.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, v piatok 29. novembra nevyhovel návrhu prokurátora ÚŠP a prepustil obvinených zo zadržania na slobodu, pretože nezistil existenciu dôvodov väzby. Podľa vyjadrenia jedného z advokátov znelo absurdne, že obvineným sa kladie za vinu nenahlásenie podozrivých operácií. Na základe operácií malo dochádzať k páchaniu trestnej činnosti. Podľa jeho slov je na dozorujúcom prokurátorovi, aby sa vyrovnal s tým, prečo pred dvoma rokmi, keď dvojica vyšetrovanie iniciovala, sa neuskutočnilo. Dvojica upozornila na 52 prípadov podozrivých operácií.

Prokurátor navrhoval všetky tri dôvody väzby – útekovú, kolúznu – teda ovplyvňovanie svedkov – a aj pokračovanie v trestnej činnosti. K tej malo dôjsť v rokoch 2012 – 2018. Útekovú navrhoval aj preto, lebo obvineným hrozí v prípade dokázania viny trest od desiatich do 15 rokov.

Dvojicu zadržali príslušníci NAKA počas akcie 26. novembra 2019. Polícia následne informovala o tom, že v prípade poškodenej lotériovej spoločnosti vyšetrovateľ NAKA obvinil dve osoby z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Zároveň polícia potvrdila, že vyšetrovateľ prokurátorovi ÚŠP predložil podnet na ich vzatie do väzby.