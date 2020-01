Svetové médiá: Kuciakov vrah sa priznal, zasadil ranu Kočnerovi

Svetové médiá svoje správy postavili predovšetkým na skutočnosti, že strelec Miroslav Marček sa k vražde priznal a podrobne opísal priebeh zločinu.

„Marček se u soudu přiznal k vraždě a popsal, jak novináře Kuciaka zastřelil,“ píše český portál idnes.cz. Web pripomenul, že Marček je už druhým z obvinených, ktorý priznal svoju vinu – prvým bol sprostredkovateľ Zoltán Andruskó, ktorý si už odpykáva právoplatný 15-ročný trest. „Pak přišli Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Střelec se před soudem přiznal k nájemné vraždě,“ píše aj týždenník Respekt s tým, že už o mesiac uplynie druhé výročie vraždy.

Súdny proces nemapujú len médiá našich západných susedov. „Priznanie vraha novinára Jána Kuciaka,“ všimol si aj francúzsky denník Le Monde. Pripomenul aj to, že vyšetrovanie popravy odhalilo komunikáciu Mariana Kočnera s predstaviteľmi justície. „Bývalý vojak sa priznal, že zavraždil slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu v roku 2018,“ informoval svojich čitateľov španielsky denník El País. Proces neunikol ani talianskemu denníku La Repubblica, ktorý opísal, ako sa Marček ospravedlnil rodičom zavraždenej dvojice. „Marčekovo priznanie je vážnou ranou hlavnému obžalovanému, oligarchovi Marianovi Kočnerovi,“ dodal taliansky denník.

„Miroslav Marček povedal pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku, že priznáva vinu, čo by mu mohlo zmierniť potenciálne hroziaci doživotný trest,“ napísal britský denník The Guardian a vysvetlil, že Marček sa po prvý raz priznal už počas minuloročného výsluchu na polícii.

Nemecká tlačová agentúra Deutsche Presse-Agentur pripomenula, že Kuciak písal o závažných spoločenských témach. „Jeho reportáž zverejnená až po dvojnásobnej vražde o možnom prepojení talianskej mafie na zamestnancov slovenského úradu vlády vyvolala masové demonštrácie proti korupcii a zneužívaniu eurofondov. V dôsledku týchto udalostí rezignoval premiér Robert Fico, niekoľko ministrov a policajný prezident,“ uviedla agentúra.

„Miroslav Marček povedal, že zabil reportéra Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ale kľúčový podozrivý trvá na nevine,“ informovala aj arabská televízia Al-Džazíra. Zvesti o procese sa dostali aj do USA. „Prípad je vnímaný ako test slovenského súdneho a politického systému pred februárovými voľbami,“ podotkol prestížny denník The New York Times.