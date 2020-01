Demolujú poslednú budovu Rázsoch, recyklované sutiny speňažia

Stroje zahryznuté do poslednej budovy skeletu a buchot padajúcich sutín. Búranie rozostavanej nemocnice na bratislavských Rázsochách ide podľa plánu. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý na stavenisku absolvoval kontrolný deň.

VIDEO: Rázsochy sa menia na hromadu trosiek. Skontroloval si to aj premiér.

Meno projektanta novej koncovej národnej nemocnice by mohlo byť známe do polovice apríla. Pellegrini verí, že aj nové zariadenie presvedčí medikov, aby zostali pracovať na Slovensku.

Z pôvodných desiatich stavieb na Rázsochách sa demoluje už posledná. V polovici februára by mali byť búracie práce tridsať rokov starého skeletu ukončené. „Tiež sa nám darí recyklovať sutiny na betónovú suť či železo, tie speňažíme. Státisíce eur za búracie práce sa nám vrátia a rozpočet na búranie tak bude dodržaný,“ zhodnotil po prehliadke staveniska Pellegrini. Terén začnú potom čistiť a pripravovať na výstavbu novej nemocnice.

Rezort zdravotníctva, ktorého vedením je poverený Pellegrini, aktuálne hľadá dodávateľa na projekt koncovej nemocnice. Do súťaže sa prihlásilo osem záujemcov. „Ich úlohou bude naprojektovať celú nemocnicu tak, aby sme ju potom mohli zadať na ďalšie obstarávanie, z ktorého by mal vyjsť ten, kto ju postaví,“ priblížil Pellegrini. Meno projektanta by mohlo byť známe 17. apríla.

Nemocnica sa bude projektovať v prvej fáze ako 650-lôžková. „Základné komunikácie, infraštruktúra, výťahy, parkoviská či schodiská budú však nadimenzované tak, aby nebol problém dostavať k budove ďalšie pavilóny v objeme asi ďalších 500 lôžok. Nemocnica sa tak podľa potreby bude rozširovať,“ vysvetlil Pellegrini.

Pellegrini verí, že nová nemocnica bude pre medikov dostatočnou motiváciou pracovať po štúdiu doma. Práve Smer navrhuje zaviesť pravidlo, aby tí, čo po absolvovaní medicíny odídu pracovať za hranice, museli vrátiť štátu školné.

„Toto opatrenie je len reakciou na kritický stav chýbajúcich lekárov,“ uviedol premiér. Vysoký poplatok by sa mal podľa neho týkať len minimálneho počtu študentov. „Nikdy nebudem proti tomu, aby študenti počas štúdia alebo tesne po ňom odišli na prax, stáže do zahraničia a potom sa vrátia, za to nemôžu byť sankcionovaní,“ zdôraznil premiér. Jeho prioritou je vytvoriť v zdravotníctve kvalitné pracovné podmienky. „Musí to ísť ruka v ruke so zlepšením finančných aj materiálnych podmienok,“ uzavrel Pellegrini.

Konečný účet za Rázsochy by mal byť 263 miliónov eur, z toho vyše 10,6 milióna si vyžiadajú búracie práce. Nemocnica by mala poskytovať komplexné služby v liečbe aj v prevencii. Stavať by sa malo začať v roku 2022, prvých pacientov by mali v nemocnici privítať o dva roky neskôr, v roku 2024.

Rázsochy by mali riešiť náročné a komplikované zdravotné prípady z celého Slovenska. Nemocnica sa stane centrom pre vedu, výskum a vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Po tom, čo ju spustia do prevádzky, príde na rad zatvorenie nemocnice na Kramároch. Opustené budovy sa budú môcť využiť pre ambulantných lekárov.